Майк Помпео – в Белом Доме осознанно лгут о ситуации на южной границе

У администрации Байдена есть силы и возможности разобраться с кризисом на южной границе, но они просто не видят в нём проблемы и продолжают лгать гражданам, заявил бывший госсекретарь Майк Помпео в интервью Fox News. Нынешние власти намеренно держат границу открытой, подвергая американцев опасности, потому что считают Америку недостаточно гостеприимной и расистской, подчеркнул политик.

К нам присоединяется Майк Помпео, регулярный гость Fox News, бывший государственный секретарь. Спасибо, что вы сегодня с нами! Нужно разобраться с множеством аспектов кризиса на границе, давайте начнём. Вы были функционером высшего звена в системе американского правительства. Говоря об этой проблеме: в какой момент политики осознали, что принятые меры не работают вопреки их добрым намерениям, убеждениям и усилиям на благо страны, несмотря на публичное освещение вопроса? Я спрашиваю, поскольку интересно узнать, был ли некий момент истины? Сталкивались ли вы и ваша команда с такого рода информацией? Кажется, что в правительстве Соединённых Штатов уже нет места такому образу мысли.

МАЙК ПОМПЕО, бывший госсекретарь США: Джиллиан, они знают наверняка, что происходит. Вчерашнее заявление Белого дома было ложью. У них есть данные, им их передают люди на местах. Приближается момент, когда нужно будет взглянуть правде в глаза и сказать: «Боже правый, наши решения уничтожают американский образ жизни, они не помогают защитить суверенитет США, они приведут к разрушению сообществ по всей стране, потому что через границу к нам попадает фентанил». Должен отметить, это сложно не почувствовать. Я думаю, рядовые американцы тоже видят это. И не только в Техасе, Аризоне или Калифорнии, а везде, где появляются нелегальные иммигранты. Они (правительство. — ИноТВ) видят, что принятые меры провалились. Джиллиан, полагаю, граждане тоже понимают это — вопреки заявлениям вице-президента о том, что нужно выявить первопричины проблемы. Мы знаем, как решить её, мы знаем, как защитить нашу южную границу, мы занимались этим последние два года срока нашей администрации, а они (команда Байдена. — ИноТВ) резко свернули с этого курса. Открыть нашу южную границу — это намеренное решение администрации Байдена, они совершенно точно это знают. Я молюсь, чтобы они нашли способ изменить свои политические убеждения и занялись тем, о чём их просит американский народ.



Сэр, буквально только что вы сказали, что вчера в Белом доме солгали; я полагаю, вы подразумеваете речь пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, которая высказалась по этой проблеме.

МАЙК ПОМПЕО: Верно, я имел в виду её выступление.

Если применить в отношении администрации принцип презумпции невиновности, поскольку это очень серьёзные обвинения, и предположить, что у них были добрые намерения и они действовали из лучших побуждений в интересах народа, как они воспринимают эту проблему? Как они видят ситуацию на границе, задокументированную в бесконечных видеоматериалах СМИ, информацию о которой собирает их глава погранслужбы? То есть они убеждены, что ситуация должна быть именно такой?

МАЙК ПОМПЕО: Джиллиан, я не просто так использовал слово «ложь». Я специально заявил это, поскольку вчера Белый дом намеренно и осознанно сделал ложное заявление, обращаясь к американским гражданам. Они видят видеоматериалы, получают информацию от пограничной службы — это правда, на кадрах увидеть, как люди просто переходят через границу. Конечно, если вы хотите выразиться более точно и сказать, что они «бегут», а не «идут», пытаясь найти место, чтобы спрятаться, — пожалуйста. Но то, что она (Карин Жан-Пьер. — ИноТВ) вчера сообщила народу, было в корне ложным, и она понимала это. Они пытаются сместить дискурс с вопросов, о которых осведомлены. Правда в том, что они видят ситуацию иначе: они думают, что Америка недостаточно гостеприимна, они думают, что мы — нация расистов, открытая граница для них — это не сбой системы, а её преимущество. То, что они хотят ввезти этих людей в Соединённые Штаты, — это политическое решение. Дело не в том, что США неспособны защитить границы и свой народ. В результате действий администрации всё больше и больше людей незаконно пересекают границу. Как мне кажется, это совершенно противоречит американской истории и тому, что мы обязаны делать. А у Белого дома есть силы и возможность решить эту проблему.

Дата выхода в эфир 30 августа 2022 года.