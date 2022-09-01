Мнение: Информация для жителей и военнослужащих Украины

Информация для жителей и военнослужащих Украины:

Если Вы мирный житель, то можете прислать нам на гарантиях полной анонимности информацию о местонахождении (как можно подробнее) и передвижении ВСУ, добробатов и ТрО, а также иную информацию!

Если Вы военнослужащий Украины и хотите сложить оружие, можете связаться с нами и мы Вам обеспечим мирный переход в безопасное место, а после окончания боевых действий, без уголовного преследования передадим домой к родным и близким.

Связаться с нами анонимно — @RSOTM_Z16_BOT

(Если вы находитесь на территории, подконтрольной ВСУ, после окончания диалога, собираясь выйти на улицу, удалите переписку)

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