Bloomberg – если РФ не возобновит поставки по «Северному потоку», Европе грозит новая проверка на прочность

Россия приостановила поставки по газопроводу «Северный поток» на три дня в связи с ремонтными работами, передаёт Bloomberg. В Европе растут опасения, что Москва не станет возобновлять поставки газа и после планового отключения магистрали, «отдав регион на милость погоды». В таком случае Европа рискует столкнуться с отключениями электроэнергии, нормированием потребления и серьёзной рецессией, а рост цен грозит «спровоцировать социальные волнения» и «проверить решимость Европы поддерживать Украину».



AP

Европа столкнётся с риском отключений электроэнергии, нормирования потребления и серьёзной рецессии, если РФ ещё больше сократит поставки газа, и следующая проверка на прочность не за горами, пишет Bloomberg.

В среду «Газпром» приостановил на три дня поставки природного газа по газопроводу «Северный поток» — ключевому источнику природного газа для ЕС. В Европе растут опасения, что Москва найдёт «ещё один предлог для ограничения поставок», «отдав регион на милость погоды».

За несколько часов до планового отключения работы магистрали «Газпром» уведомил французскую энергетическую корпорацию Engie о полной приостановке поставок газа с 1 сентября из-за разногласий по поводу платежей. Это шаг вызывал значительную обеспокоенность в Европе: в результате поставки газа из РФ сократятся ещё сильнее. Как считает издание, таким образом Москва реагирует на санкции, введённые в связи со спецоперацией на Украине.

«Как мы и ожидали, РФ использует газ в качестве орудия войны, — сказала в среду министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше. — У нас есть все средства, чтобы справиться с этой ситуацией и пережить зиму».

Наихудший сценарий предполагает одновременно полное прекращение поставок российского газа в Европу и раннее похолодание. При ограниченном количестве доступных альтернативных источников энергии резкий рост спроса на отопление приведёт к увеличению цен до новых высот. Это грозит «спровоцировать социальные волнения» и «проверить решимость Европы поддерживать Украину».

В заявлении «Газпрома» отмечается, что причиной приостановки поставок газа по «Северному потоку» является плановый ремонт на компрессорной станции «Портовая». «Это очередная серия игры в кошки-мышки между Кремлём и Европой», — отмечает издание. Постепенное сокращение поставок ухудшило ситуацию на энергетических рынках и отразилось на экономике. Ремонтные работы начались всего через несколько недель после длительного простоя этим летом и с приближением более низких осенних температур.

Кремль «показывает пальцем» на Европу. В Москве утверждают, что санкции являются единственным препятствием для поставок газа по «Северному потоку». Запасная турбина, которая могла бы способствовать увеличению поставок, застряла при транзите в Германии — Москва и Берлин спорят о том, какие документы необходимы для её возвращения в Россию.

«Есть гарантия того, что поставкам, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничего не мешает», — заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным операторов газотранспортных сетей, поставки газа по «Северному потоку» прекратились сегодня утром. После двухдневного спада цены на газ в Европе выросли вновь. По мнению эксперта в области энергетики Леона Избицки, ситуация на рынке свидетельствует о том, что поставки по главному российскому газопроводу в Европу не возобновятся даже при резком снижении цен с вероятностью 30%.

Германия «находится в эпицентре кризиса». Именно здесь «Северный поток» соединяется с европейской газовой сетью. Немецкие домохозяйства и заводы зависели от поставок энергоносителей из РФ в течение многих десятилетий.

Но теперь страна лучше подготовлена к новому сокращению поставок, сообщил в Twitter глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер. «Газохранилища заполнены почти на 85 процентов, и зимой мы можем снова забирать газ», — заявил он в среду.

На прошлой неделе Мюллер утверджал, что крупнейшей экономике Европы необходимо сократить потребление газа как минимум на 20% и обеспечить дополнительные поставки, чтобы пережить предстоящий отопительный сезон. «Если мы сможем сделать всё это, у нас есть шанс пережить эту зиму и следующую, — заявил он. — Если мы не успеем, это может быть сложно».

Запасы газа в Германии быстро пополняются, но, по словам Мюллера, даже при достижении целевого показателя в размере 95% их хватит менее чем на три месяца, если РФ полностью прекратит поставки. Федеральное сетевое агентство будет контролировать распределение газа в случае объявления чрезвычайной ситуации.

Немецкий банковский концерн Commerzbank AG предупредил о «серьёзной рецессии» в Германии в случае полного прекращения поставок газа из России. Эти риски распространяются и на Австрию и Италию, говорится в отчете Fitch Ratings Inc. Некоторые другие страны также получают российский газ через своих соседей, и сокращение поставок может привести к перебоям в цепочках поставок.

Многие отрасли промышленности в Европе сокращают производство из-за высоких цен на энергоносители. Если слишком много компаний прекратят свою деятельность, это нанесёт «долгосрочный ущерб экономике Европы». Несмотря на опасения, ожидается, что РФ всё же продолжит поставлять газ в Европу, являющуюся её основным рынком сбыта газа и ключевым источником доходов, в ограниченных объёмах.

По словам Ника ван Кутерена, эксперта в области энергетики из Нидерландов, если РФ возобновит поставки в объёме 20% от уровня до приостановки из-за технического обслуживания, этого может быть достаточно, чтобы «спасти Европу от зимы». «Если зима будет нормальной, всё должно быть в порядке, учитывая нынешний уровень запасов и снижение спроса, — подчеркнул эксперт. — Но, очевидно, риски возрастут, если наступят ранние холода». Как считает издание, пока прогнозы «выглядят многообещающими». По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, в начале октября ожидается температура выше средней.

Как отмечает Bloomberg, Германия также прилагает все усилия для диверсификации своего энергобаланса. Страна возобновляет работу угольных электростанций и рассматривает возможность продления срока службы оставшихся АЭС. Этой зимой Германия также планирует ввести в эксплуатацию свои первые плавучие терминалы для приёма сжиженного природного газа.

«Мы вполне можем справиться с угрозами со стороны России, которая использует газ, например, как часть своей собственной стратегии в конфликте на Украине, — заявил Шольц во вторник. — Мы готовы. Это хорошая новость».