Платье-рубашка с принтом и сандалии, пока не очень холодно: стильное возвращение в офис после отпуска

Возвращение в офис после летнего отдыха – всегда грустный момент. Первые дни сентября могут действительно быть тяжелыми. Первое, что нужно сделать – приобрести несколько предметов одежды, которые станут союзниками и помогут создать более одного образа. Не нужно покупать много вещей для создания капсульного гардероба, потребуется всего несколько, которые будут легко комбинироваться с теми, которые уже есть.

Блейзер

Нет ничего лучше, чем начать свое возвращение на работу после летнего отпуска с блейзера. Эта базовая вещь позволяет создавать разные образы. В этом сезоне в тренде модели в стиле смокинга и оверсайз. Чтобы получился простой, но очень стильный наряд, достаточно добавить к нему джинсы с высокой талией и пару мокасин. Идеален блейзер цвета фуксии – основного оттенка этой осени.

Базовая футболка и джинсы

Если работа позволяет ходить в офис в более неформальной одежде, нет ничего лучше белой футболки. Этот предмет одежды позволяет составить множество комбинаций, но наиболее эффектно смотрятся с ней джинсы с высокой посадкой. В прохладное время года образ завершит куртка яркого цвета.

Жилет

Жилет невозможно упустить из вида при создании капсульного гардероба в этом сезоне. Есть множество вариантов, можно без проблем выбрать тот, который больше нравится. Жилет может быть трикотажным, однотонным, с принтом, классического кроя и т. д. Он также может быть стеганым и служить верхней одеждой с наступлением первых холодов. Великолепно сочетается трикотажный жилет с рубашкой.

Трикотаж

Необязательно носить кричащую одежду, чтобы выглядеть эффектно. Нужно просто обратить внимание на трикотаж и сочетать его с струящимися брюками. Можно выбрать полностью монохромный образ, включая сумку, или оставить ведущую роль верхней части комплекта.

Белые брюки

Считается, что белые брюки подходят только для лета, но с этим можно не согласиться. Если выбрать хлопковые белые джинсы и скомбинировать их с черным верхом, получится идеальное сочетание, подходящее для осенних дней.

Длинное платье

Мини-платья любимы большинством модниц и почти всегда остаются в трендах, однако длинные модели составляют им серьезную конкуренцию. Стоит начать с более летних платьев, которые уже есть, особенно хорошо подойдут с пуговицами спереди, но когда наступят холода, следует перейти на трикотажные и сочетать их с кроссовками или ботильонами.

Платье-рубашка с принтом

Если вы ищете комфортную одежду для первых дней сентября, платье-рубашка с принтом – лучший вариант. Его можно дополнить поясом, сандалиями на плоском ходу и сумкой для покупок.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Унисекс

Больше нет барьера, который разделяет гардероб по половому признаку. По этой причине многие выбирает не выходящий из моды образ с «мужскими» предметами одежды, такими как брюки и блейзеры оверсайз. Если добавить белые кроссовки на платформе, комфорт в течение дня обеспечен.

Рубашка

Белая рубашка — базовый элемент, который есть практически в любом гардеробе. Но помимо классических вариантов есть менее формальные и более непринужденные и даже несколько веселые и наивные, в чем и заключается их очарование. Они могут быть любого цвета и идеально сочетаются с джинсами.

Снова в школу

С наступлением сентября хочется наполнить гардероб вещами в школьном стиле. Это плиссированные юбки, платья бэби-долл, и даже галстуки. Чтобы ноги не замерзли, к к униформе нужно добавить колготки или чулки.

Сандалии

Пока не станет совсем холодно, можно похвастаться загорелыми ногами. Порэтому стоит приобрести удобные сандалии, которые смогут послужить и в следующем теплом сезоне. Отличный вариант – модель на невысоком каблуке, в которых ноги не будут уставать, но при этом можно выглядеть весьма мило. Если приходится выбирать между несколькими парами, лучше отдать предпочтение розовым независимо от фасона.