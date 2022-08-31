Мнение: “Газпром” прикрутил

"Газпром" сегодня ночью остановил прокачку газа по трубопроводу "Северный Поток".

Официальная причина – профилактические работы. Работы продлятся до 4 утра 3 сентября.

Также "Газпром" прекратил поставки газа во Францию для компании Engie (в связи с отсутствием оплаты за июльские поставки), "Газпром" сегодня сократил поставки газа в Италию с 27 млн. до 20 млн. кубометров.

Осень и зима в Европе будут жаркими. Сейчас цена на газ крутится в районе отметки 3000 долларов за 1000 кубометров. Врочем есть и совсем апокалиптические прогнозы в 4000-5000 долларов за 1000 кубометров ближе к зиме.

Японцы на все это посмотрели и прогнулись, приняв российские условия по проекту "Сахалин-2". Весной заявляли, что они неприемлемые, но за лето успели передумать и теперь с разрешения правительства Японии, японские компании будут участвовать в проекте в рамках тех изменений, которые директивно осуществило правительство Мишустина.

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