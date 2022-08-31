Мнение: О попавшейся на горячем «актрисуле»

Странные они всё-таки люди, эти «медийные персоны». Нет бы помалкивать в тряпочку, как весь российский народ дружно делает. Но актёры, поэты, музыканты — они ж не такие, как все! Им вечно надо… высунуться. Привыкли к свободе слова, понимаешь. А теперь — сами виноваты.

Короче, ещё одна медиаперсона доигралась с огнём.

Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол о дискредитации армии в отношении актрисы Кристины Асмус. В его базе данных появилась карточка о рассмотрении дела по ст. 20.3.3. Кодекса об административных правонарушениях РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил», оформленном на Асмус К.И. 25 августа. И по утверждению издания Star Hit, речь идёт именно об актрисе Кристине Асмус, снимавшейся в том числе в духоподъёмном спортивном блокбастере о подвигах российских олимпийцев и в римейке патриотического фильма «А зори здесь тихие». То есть, о «своей».

Теперь же по статье о дискредитации актрисе грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В пресс-службе Тверского суда РБК сообщили, что к ним «поступило дело в отношении Кристины Асмус о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП». Актриса «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции», пояснили в суде. Судя по комментариям её представителей, речь может идти о публикации в заблокированном на территории РФ Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена), где Кристина Асмус выразила личную реакцию на происходящее 24 февраля 2022 года. Да, по-женски эмоциональную.

А несколькими днями ранее музыканту Юрию Шевчуку по аналогичной административной статье назначили штраф в 50 тыс. рублей. Поводом стали его высказывания на концерте в Уфе 18 мая 2022 года. Как пояснили в суде, музыкант, задавая вопросы слушателям перед своим выступлением, побуждал аудиторию сомневаться в целях российской военной операции на Украине.

Короче, нельзя ни сомневаться, ни огорчаться, ни расстраиваться, ни задавать вопросы. Только бодрый позитив.

А следующий шаг — административный штраф за «недостаточно активную» поддержку?

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