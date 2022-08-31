 

Мнение: Усложнённый визовый режим, Эстония против русских домовладельцев и запрет русского языка в Латвии

31.08.2022, 22:36, Разное
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1. В Евросоюзе собираются отменить упрощённый визовый режим для россиян. Евробюрократы и министры стран ЕС думают сейчас, как бы половчее всё организовать (ссылка).
 
Полностью запрещать въезд граждан России крупнейшие государства ЕС не планируют (за возможным исключением Польши). Туристы — это деньги в чистом виде. Запрещать въезд туристам — наказывать самих себя.

Но самые верные сателлиты США могут пойти и на такой шаг. Пока что они занимаются визовыми ограничениями. Латвия, Литва и Чехия прекратили выдачу виз россиянам, Эстония отказалась признавать ранее выданные ею же визы. Финляндия с сентября будет выдавать не более 100 виз в месяц.

Эти страны (особенно Прибалтика) боятся чрезмерного притока «беженцев» из России, которые могут серьёзно изменить демографический баланс, ведь собственное население у данных государств довольно-таки малочисленное.

Полагаю, опасения напрасны: большая часть оппозиционеров, желавших уехать из России, уже сделала это. С другой стороны, можно не выдавать им новую визу, выдавливая тем самым обратно, или хотя бы мешать «хорошим русским» перетащить за собою родственников.

Так или иначе, прибалты, финны и чехи серьёзно подвели российских фанатов Запада, которые надеялись на куда как более тёплый приём.

2. В Эстонии готовят закон о запрете покупки недвижимости гражданам России (ссылка). Ещё в мае от этой меры отказались на уровне Евросоюза, не став включать её в очередной пакет санкций (ссылка).

Но эстонские власти не смирились и продолжают продвигать эту тему. Полностью запретить въезд русских и выслать обратно уже въехавших, как предлагает ряд политиков в Прибалтике, – это сложно и как-то уж совсем некрасиво: настоящее предательство по отношению к российской оппозиции, массово убывшей в том числе в прибалтийские страны. А вот ограничить покупку недвижимости куда как проще. Так вновь прибывшим русским будет труднее обосноваться в стране, а местным властям легче будет их потом выдавить или ограбить.

3. В Латвии увлеклись. Кажется, там хотят совсем запретить публичное использование русского языка (ссылка):

Правительство Латвии собирается рассмотреть закон об ограничении русского языка. Об этом сообщает Sputnik в своем Telegram-канале.

На пресс-конференции кабинета министров заявили, что это решение будет означать «конец двуязычия» в стране. Русский язык захотели запретить использовать в публичных местах и на рынке труда.

По словам главы Минюста Яниса Борданса, это «оживит» использование латышского языка в Латвии. Он также отметил, что все возможные исключения будут касаться только использования языков Европейского союза.

Минюст страны рассчитывает на принятие закона до 1 октября.

Источник: Место для дискуссий


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