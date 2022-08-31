Необычные цветовые сочетания, которые можно взять на вооружение этой осенью: секреты составления трендовых комбинаций

В осенне-зимнем сезоне нынешнего года доминирующими цветами в женском гардеробе станут: темно-синий, серый, грязно-оранжевый, бордовый. Вещи таких оттенков позволяют создавать ультрамодные комплекты. Мы подобрали для вас варианты простой, но при этом удобной и красивой повседневной одежды с отличными осенними цветовыми сочетаниями.

Теплые и нейтральные оттенки, длинные кардиганы, зауженные брюки, шляпы и ботильоны — все это типично для повседневной городской одежды. Возможно, некоторые сочетания вам покажутся неожиданными и слишком смелыми, но от этого они не станут менее стильными и комфортными.

Пудрово-розовые оттенки

В этом сезоне приветствуются все пудрово-розовые оттенки, включая розовато- лиловый. В таких тонах должен быть выполнен довольно крупный элемент ансамбля: рубашка, свитер, жакет, кардиган. Эти оттенки прекрасно сочетаются с более темными цветами хорошо сидящих на фигуре повседневных джинсов или брюк в деловом стиле.

Такой комплект может себе позволить женщина с любым типом фигуры. Это связано с тем, что простые линии кроя подчеркивают достоинства фигуры и скрывают ее недостатки.

Желтый и оранжевый

С легкой руки Алессандо Дель Аквы и Демны Гвасалии получило путевку в жизнь сочетание голубого и оранжевого. В этом сезоне Оливье Рустен, креативный директор марки Balmain, представил новое, не менее смелое сочетание – оранжевого и желтого.

Не секрет, что оно сложнее предыдущего, но благодаря этому свежее и интереснее. В этом сезоне оранжевый цвет получил название — «осенний клен». Это очень теплый оттенок, к которому подойдет такой же солнечный и теплый желтый.

Грязно-оранжевый свитер оверсайз

У вас после работы намечается свидание? Для него подойдет именно такой наряд. Объемные вязаные свитера снова вошли в моду, поэтому, выбрав осенние цвета, вы точно не ошибетесь. Это удобная и женственная одежда.

Носите такой свитер с прямыми или узкими брюками, которые компенсируют свободный верх.

Бордовый или темно-красный

Как утверждают стилисты, осенью эти цвета будут ассоциироваться с успехом. Поразительно, как много комбинаций может сочетаться с таким выразительным оттенком. Это повседневная одежда, но можно представить, как ослепительно выглядят в этих тонах вечерние наряды, нижнее белье.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Толстовка с капюшоном и ботильоны в этом ансамбле придают решительный вид даже девушкам интровертного типа.

Черный с синим

Очередное открытие этого сезона – сочетание этих двух цветов, которые заменяют друг друга в определенных ситуациях. Речь идет о черном и темно-синем. Такую комбинацию впервые представила Мария Грация Кьюри в созданной для коллекции Dior.

Дополняли наряды черные береты, украшавшие головы всех выходивших на подиум моделей. Надо отметить, что в тренде будет не только такое сочетание, но и черного с насыщенным, но более ярким синим. В комплекте они не составляют конкуренции друг другу, но требует светлого и яркого акцента.

Зеленый и все, что с ним связано

Этот цвет интересен тем, что его можно носить круглогодично. Этой осенью он тоже будет уместен. Шарф, представленный на фото, нейтрального оттенка зеленого, который прекрасно сочетается со многими оттенками. Он отлично смотрится на ярких брюнетках и нежных блондинках, ведь это не кричащий оттенок.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Контраст и рисунок

В этом сезоне будут популярны черно-белые накидки, платки, шарфы, жакеты и кардиганы с геометрическим рисунком. Контраст между косыми деталями и рисунком легко компенсируется, если носить их с однотонной одеждой.

Фасон, который представляет модель, подойдет высоким и стройным женщинам, для полных девушек больше подойдут узорчатые аксессуары. Это могут быть платки, шарфы, сумочки.

Серый и белый – нестареющая классика

Невероятно элегантное сочетание наполняет ощущением чистоты. Вряд ли кто-то может назвать его скучным. В этом году дизайнеры рекомендуют носить расстегнутым кардиган или жакет. Удлиненные модели не только согревают, но и стройнят.

Нейтральные цвета сделают ваш образ женственным и привлекательным

В этом комплекте тоже использован серый цвет, но более теплый и мягкий. Платье из хлопка на несколько тонов темнее жакета. Оно выглядит очень элегантно даже без аксессуаров.

Если вы хотите немного разнообразить наряд, наденьте бордовый, фиолетовый или красный шарф. С таким аксессуаром вы будете выглядеть эффектнее.