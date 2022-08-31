В Алтуфьевском районе построили ультрасовременный легкоатлетический манеж

С начала 2022-го в Москве построили 11 спортивных объектов. До конца года сдадут в эксплуатацию еще пять. В числе таких объектов – крупные спорткомплексы, небольшие районные физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), специализированные комплексы для профессиональных спортсменов.

Так, в Алтуфьевском районе завершилось строительство легкоатлетического манежа (Инженерная улица, 5а) для Московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва “Север”. Этот манеж не имеет аналогов в столице. На его территории можно будет проводить тренировки, занятия по отдельным дисциплинам легкой атлетики, соревнования городского уровня.

Здесь есть круговая беговая дорожка и дорожка для спринта на 100 метров, секторы для прыжков с шестом в высоту и в длину, а также для тройного прыжка, зона для толкания ядра, тренировочный сектор для метания снарядов в сетку. Размер манежа – 48х120 метров.

В здании – тренажерный зал, инфракрасная сауна, массажные, комментаторские и административные зоны. Также есть помещения допинг-контроля. Трибуны рассчитаны на 280 зрителей. Чтобы можно было проводить соревнования, на манеже установили систему фотофиниша.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что разрешение на ввод манежа в эксплуатацию уже выдано.

“Строительство спортивного объекта проходило под надзором наших инспекторов при участии специалистов Центра экспертиз, привлеченных для выполнения исследований качества работ и материалов”, – сказал он.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что этот спортивный объект оснащен современными спортивными снарядами, разделен на специализированные зоны и – что не менее важно – приспособлен для посещения маломобильными людьми.

Ранее сообщалось о том, что на Алтуфьевском шоссе построят ФОК с тренажерным залом и двумя бассейнами. Он появится в районе Бибирево. Площадь двухэтажного здания составит примерно 4,2 тысячи квадратных метров. Прилегающую территорию благоустроят. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.