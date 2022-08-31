Превратилась в тень: у исхудавшей до 37 килограммов анорексички Савичевой начались голодные обмороки

“Мне казалось тогда, что я очень полная, поэтому и решила не есть, худеть и носить черную одежду, которая визуально стройнит, – вспомнила Савичева за кулисами концерта. – В итоге меня шатало из стороны в сторону, темнело в глазах и я даже падала в голодные обмороки”.

О том страшном времени певица и сегодня не может говорить спокойно. “У меня хранится школьная фотография, где я запечатлена в каком-то джинсовом костюме, волосы собраны вверх. Тогда я казалась себе невероятной красоткой. А сегодня смотрю на тот снимок и понимаю, что на фоне одноклассников я была похожа на тень, которую почти уже не видно. Но при всем этом как-то умудрялась еще ходить на занятия бальными танцами!”

Выйти из этого болезненного состояния артистке помог телепроект “Фабрика звезд-2”, который вышел в эфир Первого канала весной 2003 года. “На кастинге меня строго предупредили, что надо взяться за правильное питание, иначе, мол работать со мной отказываются, – вспоминает исполнительница. – И в итоге я взяла себя в руки. А до того при росте в 160 сантиметров я весила всего 37 килограммов”.