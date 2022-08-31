 

Мнение: До свиданья, лето

31.08.2022, 22:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Очень всё в жилу. И песня крайне подходящая моменту, и Вику Черенцову я давно люблю как певицу (жалко, что она так и не взлетела), и пара ведущих очень потешная, если по росту – просто Пат и Паташон. Хотя на самом деле – это Киркоров и Зеленский. Какой же Зеленский маленький, оказывается…

Да удаленький.

Передачи типа “Фактор А” было принято презрительно называть “дебильными шоу”. Но, по-моему, то шоу, которое устроили нам всем в последние полгода – НАМНОГО дебильнее.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04.22 / Мнение: Влечение к смерти

22.09.21 / Как улучшить свой осенний образ зрелым дамам: создаем трендовые многослойные аутфиты на примере известных блогеров

14.04.22 / ИИ научили предсказывать побочные эффекты от новых лекарств

26.05.22 / 19-летний парень забил знакомого насмерть во время пьянки в Подмосковье

19.05.22 / Венгрия блокирует эмбарго на российскую нефть не только из-за денег — Орбану нужны хорошие отношения c Россией

27.03.22 / Пит Дэвидсон сделал неожиданную татуировку в честь Ким Кардашьян

06.05.22 / Волшебное масло березы своими руками: помогает избавиться от целлюлита, перхоти и не только

06.10.20 / Камчатских осьминогов отправят на лечение в «Шарите»

26.08.21 / Макаронные лайфхаки: как варить макароны, чтобы вода не вытекала

21.12.21 / Обнародованы снимки нового штамма коронавируса “омикрон”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика