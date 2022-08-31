Мнение: До свиданья, лето

Очень всё в жилу. И песня крайне подходящая моменту, и Вику Черенцову я давно люблю как певицу (жалко, что она так и не взлетела), и пара ведущих очень потешная, если по росту – просто Пат и Паташон. Хотя на самом деле – это Киркоров и Зеленский. Какой же Зеленский маленький, оказывается…

Да удаленький.

Передачи типа “Фактор А” было принято презрительно называть “дебильными шоу”. Но, по-моему, то шоу, которое устроили нам всем в последние полгода – НАМНОГО дебильнее.