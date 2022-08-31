 

Мнение: МО РФ о потерях ВСУ в ходе наступления на Херсон

31.08.2022, 21:50, Разное
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МО РФ о потерях ВСУ в ходе "наступления на Херсон" на Николаевском и Криворожском направлениях:

Противник понес потери и был отброшен от Ольгинки, Терновых Прудов и Архангельского.

В районе населённого пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков.

Для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей.

Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своём минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории.

За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8.

Также российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1700 украинских военнослужащих.

https://t.me/boris_rozhin/61910 – цинк

Относительно фиксации уничтоженной техники.

На вчерашних видео всего лишь с двух направлений (без видео из района Ингульца) насчитали минимум 9 уничтоженных танков, 6 БМП и с десяток различной колесной техники. В Николаеве и Кривом Роге продолжает зазывать сдавать кровь для многочисленных раненых.

Источник: Colonel Cassad


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