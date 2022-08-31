Достала – Личное мнение

Отгуляв вторую свадьбу с Аффлеком (одной показалось мало, ждём третью), неуёмная Дженнифер потащила своего на горе суженого во второе свадебное путешествие. На этот раз — в Италию.

Две же свадьбы было? Значит, по логике Лопес, и медовых месяца нужно два.



Фото: Соцсети

Контраст между постановочными фото и реальными поражает.

Смотрю я на всё это и думаю: состояние Лопес оценивается в 400 миллионов долларов. Она — селебка категории А+. Знаменитее не бывает.

Внешне исправила в себе всё, что только можно, но самоощущение у неё осталось прежним:



Фото: Соцсети

На счетах — сотни миллионов, собирает стадионы, поёт на инаугурациях президентов страны, куда её родители приехали из Пуэрто-Рико с двумя чемоданами, а в башке — комплексы бабы, которая видит себя дефективной, если рядом нет мужика.

Увы, впитанное в детстве «лишь бы не быть одной» не лечится ни успешной карьерой, ни большими деньгами, ни даже отсутствием потребности в сексе. Мужик должен быть — и точка!

И вот тогда — ура! Жизнь удалась! Я теперь — мужняя жена, и пусть весь мир об этом знает.

А то, что мужу уже смотреть на тебя тошно, то, что он целуется с тобой, крепко-накрепко сжав зубы, то, что его руки плетьми висят пока ты лезешь к нему в лицо за очередной порцией романтики, на это можно закрыть глаза.

Не хочу видеть и не вижу! Зачем мне об этом думать?



Фото: Соцсети

Не думать можно, но ровно до тех пор, пока мужик не свалит в туман, потому что ты его тупо задолбала. И тогда глаза твои откроются, и из них польются горькие слёзы: «Как же так? Я отдала тебе всю себя!»

Как-то так.

Доставали мужика своей любовью? Чем дело кончилось?

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