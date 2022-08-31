Мнение: Кордон

Вчера компания-оператор финских железных дорог VR Group списала все поезда “Аллегро”, которые курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, а также запчасти к ним на общую сумму 45,4 млн евро, говорится в финансовом отчете оператора за первое полугодие 2022 года.

Финляндия всерьез рвет отношения с Россией. Это уже не разовая демонстративная акция, а вполне системная политика. После войны Финляндия всегда находилась в достаточно дружественных отношениях с СССР и была в определенном смысле мостом между ССР и Европой даже в сложные периоды. Видимо, не зря именно Хельсинки были выбраны для заключения известного Заключительного акта (причем инициатива встречи была выдвинута странами Варшавского договора).

Однако политика Кремля разрушила основополагающие принципы Заключительного акта, и финны, по всей видимости, восприняли это особенно болезненно.

Теперь, после того, как Финляндия из дружественной становится умеренно-враждебной страной к России, весь западный периметр границы в разной степени находится во враждебных отношениях с Россией. Исключение – Белоруссия, но она точно так же воспринимается в Европе как часть России, так что к ней это относится в полной мере.

Процесс превращения в запертую крепость под лозунгом «Кругом враги» продолжается. Правда, запертой крепостью считаем ее в основном мы, окружающие страны относятся к нам, скорее, как к чумному бараку, а свои действия – больше карантинными мероприятиями.

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