 

Мнение: Кордон

31.08.2022, 21:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вчера компания-оператор финских железных дорог VR Group списала все поезда “Аллегро”, которые курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, а также запчасти к ним на общую сумму 45,4 млн евро, говорится в финансовом отчете оператора за первое полугодие 2022 года.

Финляндия всерьез рвет отношения с Россией. Это уже не разовая демонстративная акция, а вполне системная политика. После войны Финляндия всегда находилась в достаточно дружественных отношениях с СССР и была в определенном смысле мостом между ССР и Европой даже в сложные периоды. Видимо, не зря именно Хельсинки были выбраны для заключения известного Заключительного акта (причем инициатива встречи была выдвинута странами Варшавского договора).

Однако политика Кремля разрушила основополагающие принципы Заключительного акта, и финны, по всей видимости, восприняли это особенно болезненно.

Теперь, после того, как Финляндия из дружественной становится умеренно-враждебной страной к России, весь западный периметр границы в разной степени находится во враждебных отношениях с Россией. Исключение – Белоруссия, но она точно так же воспринимается в Европе как часть России, так что к ней это относится в полной мере.

Процесс превращения в запертую крепость под лозунгом «Кругом враги» продолжается. Правда, запертой крепостью считаем ее в основном мы, окружающие страны относятся к нам, скорее, как к чумному бараку, а свои действия – больше карантинными мероприятиями.

Источник: Эль Мюрид


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03.22 / Ослепленный враждой Зеленский в панике: Вся армия России брошена против нашего народа

05.12.21 / Полиция разыскивает мошенников, продававших QR-коды для попадания в рай

05.08.22 / Джокович снялся с теннисного турнира в Канаде из-за запрета на въезд в страну

25.05.21 / Эксперимент с синхротронным рентгеновским излучением выявил небольшой толчок с большими последствиями

29.07.22 / Мнение: Не прощаемся…

25.11.20 / Меган Маркл и принц Гарри потеряли второго ребенка: рассказ герцогини

23.08.21 / ВКС России по просьбе запрещённой террористической группировки “Талибан” проведут антитеррористическую операцию против мятежников в Панджшерском ущелье

14.06.21 / Не стыдно надеть босоножки: неон и не только (идеи педикюра на лето 2021)

01.07.21 / Бритни Спирс снова проиграла в суде

03.07.21 / Роковая роль В “Гардемаринах”, пластика и предательство: взлеты и падения Машной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика