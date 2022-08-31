Мнение: Итоги приёмной кампании, затягивание высшего образования и скидка на вузы для многодетных

1. Вот-вот начнётся учебный год, вузы подводят итоги приёмной компании. По её поводу были серьёзные опасения: с абитуриентами в России сейчас негусто, популярность высшего образования среди молодёжи в последние несколько лет падала, да и эхо провала рождаемости 1990-х и начала 2000-х хорошо чувствуется. Тревожная ситуация сложилась с набором на технические специальности (ссылка):



Давайте посчитаем:

— Сдавали экзамен по профильной математике 302 тысячи выпускников;

— 240 тысяч из них набрали минимальное количество баллов для поступления в вуз – 39;

— по инженерным и техническим специальностям в 2022 году выделено 251 тыс. мест.

Нехитрые подсчеты (251 000-240 000 = 11 000) дают понимание, что бюджетных мест (и это только инженерные и технические специальности!) выделено на 11 000 больше, чем выпускников, которые переступили порог в 39 баллов (средний тестовый балл по профильной математике по результатам 2022 года равен 56,86).

Но ведь в эти 240 тысяч выпускников входят и те, кто пойдут не только в инженерные направления. И в учителя пойдут и в биологию.

Впрочем, экзамен по профильной математике гораздо сложнее базового экзамена, так что всё не настолько плохо, как кажется. В итоге вузы в августе отчитались, что смогли заполнить 97% бюджетных мест по всей России (ссылка).

Этому способствовало несколько обстоятельств. Например, зачисление в этом году происходило «в одну волну», а не в две, как, в прошлом, так что выбирать вуз для поступления нужно было заранее и тщательнее. Резко выросла популярность сервиса заявок на поступление онлайн (ссылка), что упростило подачу заявок в наиболее востребованные вузы.

Вероятно, не прошли даром распространяемые весною ложные слухи о всеобщей мобилизации в России и направке призывников на фронт, что сподвигло многих получить отсрочку от армии. А вот массовый отъезд молодёжи из России, которым нас пугали оппозиционеры, похоже, так и не состоялся и на приём в вузы никоим образом не повлиял.

По заявлениям Минобрнауки, несмотря на увеличение числа мест, приёмная кампания в этом году прошла при высоком конкурсе (ссылка). Всего было подано более 6,5 миллионов заявок на поступление, что примерно в 4 раза больше, чем в стране рождалось детей в середине 2000-х (1,5 миллиона человек в год). В эту цифру, по-видимому, входят и поступающие в магистратуру, и иностранные студенты, но даже без их учёта конкурс получается немалый.

Таким образом, угрозу нехватки абитуриентов, о которой немало говорилось последние несколько лет, удалось отодвинуть на какое-то время в будущее.

2. Также в августе прояснилось, каким образом российские вузы понимают отмену болонской системы в России (напомню, мы обсуждали плюсы и минусы этой системы вот здесь). Вузы хотят не сократить срок обучения студентов, а ещё сильнее его удлинить (ссылка):



Ректор МГУ Садовничий перечислил основные принципы формировании новой системы образования в России:

• (А) специалитет;

• (Б) научная, а не учебная аспирантура;

• (В) сохранение бакалавриата, когда это необходимо;

• (Г) разрешение после специалитета поступать в магистратуру, а не запрет, как сейчас

“Я предложил… сделать в подавляющем большинстве для фундаментальных наук специалитет, он 6-летний, ну, может быть, 5-летний в ряде случаев”

“Есть несколько направлений специальных, где бакалавриат достаточен, но это не значит, что нужно копировать программы, это должен быть наш бакалавриат, продуманный”.

То есть, если сейчас у нас большинство учится 4 года на бакалавриате, а потом некоторые поступают в магистратуру на 2 года, а меньшинство на специалитете 5 лет, то теперь хотят сделать всем 5-6 лет, то есть удлинить высшее образование примерно на год.

Интерес вузов понятен, они хотят получать больше денег за бюджетные и платные места, хотят обезопасить себя от нехватки абитуриентов в будущие годы (с демографией-то у нас всё не совсем хорошо, да и с иностранными студентами ещё не до конца ясно, что будет).

Вот только лишний год обучения скорее противоречит другим интересам государства: молодёжь будет в большей степени изъята из экономики, будет позже начинать полноценную трудовую деятельность, а также позже будет вступать в брак и позже рожать детей.

Говорят, что в Южной Корее молодые люди почти беспрерывно учатся до 30 лет. Это вроде как способствует технологическому прогрессу, однако рождаемость там чудовищно низкая – всего 5 новорождённых детей на 1000 человек населения, вдвое меньше, чем в России. Навряд ли нам стоит перенимать южнокорейский опыт депопуляции.

3. В Госдуме тем временем тоже придумывают способы, как бы завлечь в вузы побольше народу (ссылка):

Партия ЛДПР разработала законопроект, предлагающий установку квоты для детей из многодетных семей на оплату 50 процентов обучения в вузах. Речь идет о предоставлении права на квоту детям из семей, воспитывающих от трех и более детей, на оплату 50 процентов обучения в учреждениях высшего профессионального образования.

Что ж, если данный законопроект примут, то многодетным семьям он и вправду может серьёзно помочь.