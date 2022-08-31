Мнение: Переключатель

Многие люди не знают о самом простом и экологичном способе избежания бытовых конфликтов – переключение.

Если вы почитаете паблики для родителей маленьких детей, вы увидите какие угодно советы, как вести себя во время детского бунта, но почти никогда не увидите совет – переключить внимание ребенка.

Некоторые психологи предлагают этот способ, чтобы отвлечь ребенка от чего-то вредного, но не предлагают с помощью этого решать конфликты или прививать полезные навыки.

Двух-трехлетний ребенок не хочет есть, спать, одеваться, стричь ногти, а при попытке заставить его, орет во все горло и швыряет вещи. Что делают родители?

Многие злятся и даже орут, некоторые монотонно объясняют, почему надо подчиниться, некоторые заставляют ребенка физически, часто именно те, которые до этого монотонно объясняли, некоторые уступают ребенку, а потом сидят с лицом жертвы, но почти никто не применяет самый действенный и верный способ влияния – отвлечь внимание сопротивляющегося ребенка на что-то интересное ему, а когда истерика стихнет и коммуникация наладится, миролюбиво вернуться к тому, что надо сделать. В большинстве случаев ребенок оказывается сговорчивей, а некоторые дети даже сами напоминают родителю, что надо сделать, потому что конфликт тяготит и их тоже, едва они успокоились.

Многие конфликты с партнерами разруливаются так же, особенно самые эмоциональные, стихийные, бытовые, за которыми нет принципиальной позиции.

Парадокс, но принципиальной позиции за бытовыми конфликтами нет практически никогда. Один придрался к чему-то, второй возмутился, и не предмет претензии его возмутил, а форма подачи, обрушил в ответ встречные обвинения и пошло-поехало. Оба легко могли бы отказаться от своих претензий, ничего жизненно важного за ними нет, но в состоянии гнева и обиды никто не собирается уступать. Каждый защищает свое право иметь право и это кажется важней всего.

Если на любом этапе конфликта один находит в себе силы пошутить или перевести тему на что-то интересное обоим, конфликт может мгновенно сойти на нет и вот уже второй сам возвращается к предмету спора и предлагает уступку или компромисс.

Переключение внимания на что-то интересное и удержание на этом фокуса всего десяток секунд гасит эмоции, особенно если конфликт еще не слишком раздут. И ребенок, и взрослый приходят в спокойное расположение, а главное чувствуют позитивное отношение ко второй стороне конфликта, благодаря чему лояльность, сожаление о конфликте и сговорчивость увеличиваются в несколько раз.

К сожалению, этим приемом почти никто не пользуется, поскольку и сам находится в состоянии гнева или обиды в этот момент, а чтобы переключить другого, надо сначала переключиться самому. С подачи другого это сделать легко, а вот самому себя переключить бывает трудно, особенно когда переключатель плохо работает.

Люди очень ценят, когда их переключают, но сами эту способность не развивают и даже не пытаются развивать.

В момент спора или ссоры переключиться на другой предмет не только сложно из-за быстрого и бурного потока внимания, который бывает, когда значимость какого-то предмета неадекватно накачана эмоциями (и сдуется сразу, едва произойдет переключение), но и не хочется из-за установки на самозащиту.

Даже с маленьким ребенком родители ощущают ущемленную гордость и гнев, если тот идет на конфликт. Как он смеет? Что он себе позволяет?

Хочется настоять на своем прямо сейчас и в ультимативной форме.

Если родитель отрефлексирует свою потребность в этот момент, то может обнаружить в себе желание “сломить сопротивление” ребенка. Не хочется искать подходы, не хочется проявлять деликатность и изобретательность, хочется победы над волей ребенка на правах главного.

Вот эта установка Штурмана-Победителя очень сильно вредит не только развитию детей и формированию здоровой нервной системы, но и порождает злокачественный замкнутый круг родительских косяков-сливов.

Ребенок сопротивляется, родитель пытается его сломить, встречает еще большее сопротивление, пускает больше сил на “победу”, маленькая ссора перерастает в большой скандал, дойдя до какой-то опасной грани или просто исчерпав все эмоциональные силы, скандал стихает, родителю становится стыдно, он юлит, задабривает ребенка, угождает ему там, позволяя ему все, на что раньше уже установил ограничения, и все это только мост для нового скандала, когда. родителю надоест уступать. Проблему такой родитель видит в излишней мягкости, хотя его проблема в том, что в конфликтах он пытается проломить сопротивления ребенка, вместо того, чтобы отвлечь его, снизить накал негативных эмоций и спокойно вернуться к тому, что делать необходимо. С маленьким ребенком желательна спонтанная и игровая форма для всех “обязанностей”. К давлению на “надо” и “должен” большинство маленьких детей относятся очень негативно.

Взрослые не лучше. К “надо”, которое им навязывает партнер, а не решили они сами, все почти относятся как к посягательству на свою суверенную волю и выступают против такого доминирования.

Поэтому если вы оступились и сформулировали предложение в форме требования или партнер почему-то воспринял ваше нормальное замечание как наезд, может возникнуть конфликт и вам желательно разрулить этот конфликт в самом начале с помощью переключателя.

Если точнее, то нужны два связанных переключателя: самопереключатель и переключатель партнера (или ребенка).

Как считаете, друзья, что нужно, чтобы заработал самопереключатель?

Приведите примеры, как может выглядеть переключение в конфликте фокуса партнера, близкого или ребенка.