 

Улицы у станции Толстопальцево в поселении Кокошкино станут удобнее для пешеходов

31.08.2022, 20:48, Разное
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В ближайшие годы в Москве запустят два новых Московских центральных диаметра – третий и четвертый (МЦД-3 “Ленинградско-Казанский”, МЦД-4 “Киевско-Горьковский”), что даст мощный транспортный эффект, который бесспорно почувствуют несколько миллионов пассажиров.

Пока же в столице кипит работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры и благоустройству территорий возле будущих станций МЦД. Например, в мае после реконструкции стала доступна для пассажиров станция Толстопальцево в поселении Кокошкино, которая станет частью МЦД-4. Недавно коммунальщики начали приводить в порядок территорию возле платформы.

Работы планируется провести на улицах Советской, Центральной, Калинина, Гагарина, Сурикова, а также в Вишневом и Проектируемом проездах — от улицы Калинина до улицы Сурикова. Первоочередная задача – создание удобных пешеходных маршрутов.

“Приведем в порядок тротуары и обустроим новые. Заменим покрытие проезжей части, сделаем дополнительные пешеходные переходы и оборудуем их опорами контрастного освещения”, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Возле станции появится разворотный круг для пассажирского транспорта. Рядом с выходом установят шесть современных остановочных павильонов, что позволит сократить время пересадки с одного вида транспорта на другой. У платформы сделают парковку и стоянку для велосипедов.

У станции Толстопальцево больше не будет подвесного освещения. Скоро здесь установят почти 100 энергоэффективных фонарей, а еще высадят порядка 90 деревьев и около трех тысяч кустарников. Все работы завершатся в 2023 году.

Напомним, МЦД-4 “Киевско-Горьковский” включит в себя 37 станций, с 18 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо и пригородные направления железной дороги. Протяженность диаметра составит 86 километров. Благодаря МЦД-4 разгрузятся участки сразу нескольких станций метро.

Ранее сообщалось о том, что у станции будущего МЦД-4 Очаково началось благоустройство. Об этом писали “Дни.ру”.


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