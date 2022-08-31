 

Володин поручил комитетам ГД проверить готовность школ к 1 сентября

31.08.2022, 20:48, Разное
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В случае неудовлетворительной работы подрядчиков депутаты в своих избирательных округах будут направлять обращения к контрольно-надзорные органы, сообщает пресс-служба Госдумы.

Инициированную президентом федеральную программу капремонта школ необходимо реализовать в намеченные сроки – до 2026 года, подчеркнул Володин.

Владимир Путин 31 августа провел совещание с правительством, где обсуждалась готовность школ к 1 сентября. Президент призвал отказаться от работы с подрядчиками, которые сорвали сроки ремонта 84 школ.


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