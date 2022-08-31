Мнение: Три подарка для мотивации

Интересно, что все три самых знаменитых дела Горбачева, благодаря которым народ его запомнил и будет помнить еще долго – антиалкогольная кампания, гласность и хозрасчет – имели единый корень: это были три инструмента, посредством которых последний генсек пытался решить одну, самую острую и безнадежную проблему СССР: проблему мотивации.

Ведь почему совку, что называется, «не жилось»? Вроде – всё было: народу дохрена, народ забитый, сразу и заранее абсолютно на всё согласный – что хошь с ним делай; и огромная территория, есть и заводы, и полезные ископаемые – хошь копай и продавай, хошь – сам перерабатывай! Конечно, экономика совка уже с 60-х годов перестала сходиться, в начале 70-х случился скачок цен на нефть и экономику вновь удалось сбалансировать, но к приходу Горбачева уже и этот допинг не особо помогал. Многие и пытаются сводить все причины краха СССР к экономике, хотя экономика – отражение более глубинных процессов.

Коммунисты из «внутренней партии» давно чуяли, что что-то идет не так, а самые умные даже догадались, в чем дело: это была как раз утрата мотивации.

Из совка уходило то самое «творческое начало» – люди не понимали, зачем и ради чего напрягаться. Не было драйва, порыва, полета. В произведениях 70х-80х об этом множество свидетельств: «Безвременье вливало водку в нас» (Высоцкий), «Здесь женщины ищут, но находят лишь старость» (Кормильцев), пожалуй, точнее всего общее настроение позднего совка уловил великий Жванецкий: «Советский человек абсолютно уверен в своем завтрашнем дне; именно это его больше всего угнетает».

Проблема была не в отсутствии денег или ресурсов у страны как бы Советов; проблема была в том, что никому ничего не было надо. «Смерть желаний». Это означало, что при всей внешней постоянной суете и даже аврале страна понемногу останавливалась, а шестеренки если и крутились, то вхолостую.

Гребенщиков пел, обличая, как он думал, советскую номенклатуру: «Их дети сходят с ума оттого, что – им нечего больше хотеть». Но он чуть недокрутил, как мы теперь понимаем: у детей (да и родителей) советских низов была аналогичная проблема – им тоже было нечего хотеть; разве что не потому, что они всё перепробовали, а потому, что все пути были перекрыты. Но они тоже сходили с ума – например, пили как не в себя.

Отсюда первая, рефлекторная реакция у Горбачева как представителя «умных комми» – отобрать водку, устроить «антиалкогольную кампанию». Дураки потом все 30 лет ругали и ругают Горбачева за то, что он этой кампанией «обрушил бюджет» СССР. Они не понимают, что Горбачева меньше всего волновал бюджет в такой ситуации – он понимал, в отличие от них, что бюджет совка все равно уже рушился и рухнул бы так или иначе. Ошибка была в другом – в наивной вере, будто вылечить наркомана можно простой депривацией, отобрав у него наркотик.

Нет, конечно. Депривацией наркомана можно лишь озлобить (и мы видим, что злоба не угасла даже через 35 лет). Причины наркомании – в нарушениях именно мотивационной сферы.

Второй способ вернуть людям мотивацию – гласность. Позволили говорить, позволили читать, позволили думать и спорить – между собой и даже, страшно сказать, с Партией. На что рассчитывали? Просто попытались вернуть населению какое-то самоуважение. «От меня ничего не прячут, со мной говорят как с человеком, а не как с дебилом, я могу привести разумные доводы – и со мной согласятся, разум и память в моей стране имеют значение». Вернуть самоуважение, дать поверить в себя. Конечно, для комми это был самый неудобный и контринтуитивный путь, все естество истинного большевика противилось такому – как можно простым пролам что-то РАЗРЕШАТЬ? Как можно давать им ДУМАТЬ? Но, видать, положение было совсем безнадежное, люди с бараньими глазами – 250 миллионов потухших баранов, «что воля, что неволя – все равно, все равно» – производило слишком тягостное и зловещее впечатление даже на истинных ленинцев.

Наконец, хозрасчет. Еще одно «железом по стеклу», невыносимое послабление, бунт против советской уравниловки: позволить людям ЗАРАБАТЫВАТЬ. Туда же – законы «О кооперации», «О предприятии». Самая простая, самая универсальная мотивация, как у старичка Бухарина: «Обогащайтесь!» Советским дозволили зарабатывать! Самим! Невиданный подрыв основ. Но опять же – цель единственная: расшевелить спящее болото, позволить хоть кому-то вырваться из дурмана совковой апатии и начать что-то ДЕЛАТЬ.

И что можно сказать об итогах? Совок в самом деле ожил. Мотивация появилась. У людей появился блеск в глазах. Не у всех, конечно – но у многих.

Правда, тут же сыграло и глобальное противоречие – истинное проклятие СССР: со спящим, одурманенным и со всех сторон спеленутым населением совок обречен медленно и безнадежно опускаться на дно, загнивая на корню; а если население взбодрить, расшевелить, дать ему поверить в себя и в то, что оно МОЖЕТ, вернуть самоуважение – население мигом сбрасывает власть Партии – как власть ему абсолютно ненужную и даже чуждую.

А второе глобальное противоречие касалось уже даже не СССР (во многом случайного новообразования), а проступающей сквозь него 1000-летней России. И здесь все оказалось еще безнадежнее и трагичнее: выяснилось, что Россия только так и может существовать – кое-как, ни шатко ни валко, с наглухо зажатым, спеленутым и оглушенным дубиной по башке, оттого покорным населением. Стоит же дать в России послабления, какую-никакую демократию, экономическую свободу, позволить читать книжки и спорить с начальством – народ из России начинает попросту разбегаться. Во все стороны, как тараканы. А если перестают пускать поодиночке – строится в колонны и норовит пойти войной на соседей, с той же скрытой целью – убежать с любимой Родины.

Вот этого Горбачев никак не мог предвидеть… Но – успел увидеть.