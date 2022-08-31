Мнение: Джон, меня беспокоит Китай

«Я боюсь, что мы превращаемся в контролирующею мысли дистопию, как Китай!»

Джон: Меня беспокоит Китай.

Джейн: Правда? А почему?

Джон: Ну, больше всего меня беспокоит их плохой пример, и что западные правительства начнут вводить у нас похожую на них технологическое угнетение, чтобы превратить нас всех в машины с промытыми мозгами, одинаковые и послушные.

Джейн: А почему ты считаешь, что китайцы все одинаковые с промытыми мозгами?

Джон: О боже, ты что, новости не смотришь? Разве ты не слышала об их системе оценки социального кредита? О том, как они все жертвы государственной цензуры и пропаганды? КПК буквально не дает им доступа к западным соцсетям, потому что наше свободное мышление и демократические ценности могут помешать их насильственному конформизму. Как вышло, что ты об этом не слышала? Это постоянно в новостях.

Джейн: Постоянно?

Джон: Ну да, это все время важные новости. И по всему политическому спектру. Fox News, CNN, Washington Post. И альтернативные СМИ, как Infowars и The Epoch Times, и левые в YouTube как Уош – постоянно говорят, как плохо в Китае.

Джейн: То есть ты видишь одно и то же во всех западных СМИ, которые ты смотришь, и поэтому тебя беспокоит, что всех заставляют мыслить одинаково в …Китае?

Джон: Ну да, конечно.

Джейн: И поэтому тебя беспокоит, что в будущем, такое же промывание мозгов и единогласие нам навяжут могущественные западные люди?

Джон: Ну да, если КПК не сделает этого с нами раньше. Разве ты не знаешь, что они пытаются захватить мир?

Джейн: А они пытаются?

Джон: Спрашиваешь! Китайцы хотят захватить мир и ввести у нас систему оценки социального кредита, чтобы мы все думали одинаково. Почему ты этого не знаешь? Ты что, телек не смотришь?

Джейн: А откуда ты знаешь, что это правда?

Джон: Что они хотят завоевать нас и ввести у нас систему оценки социального кредита? Да брось ты! Открой глаза! Ты видела, как они обращаются со своим населением? Они прямо сейчас геноцидят уйгуров! Миллионы уйгуров в лагерях уничтожения, как у нацистов! А еще они нарочно выпустили вирус ковида, который они состряпали в лаборатории, чтобы навредить нам , они захватывают Голливуд и проникают в наши политические и научные учреждения, и они колонизировали всю Африку! Ясное дело, КПК хотят нами править! Ты что, никогда не смотрела Такера Карлсона? Они на самом деле ужасные злодеи, и мы должны что-то сделать, чтобы остановить их.

Джейн: Похоже, ты все знаешь про Китай. Ты прав, это выглядит очень страшно. Не могу даже представить – каково это, жить в дистопии, где мысли контролируют, где правители промывают всем мозги, принуждая к покорности, и заставляют всех думать одинаково.

Джон: Ага! Наконец-то до тебя дошло! Я рад, что ты признала это. Честно, ты первая из моих знакомых, которая еще не знала этого о Китае.

Джейн: Верю.

Джон: Так ты думаешь, так и будет? Думаешь, наше правительство введет систему оценки социального кредита, чтобы заставить нас всех верить в ложь и пропаганду, как китайцы?

Джейн: Знаешь, я бы об этом не волновалась.

(с) Кейтлин Джонстон

https://caitlinjohnstone.com/2022/08/20/im-worried-were-becoming-a-thought-controlled-dystopia-like-china/ – оригинал на английском

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