Мнение: Обратный отсчёт

Санкции сделали невозможным проведение капитального ремонта двигателей “Северного потока 1” — об этом заявил председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер.

С фактической стороны это будет означать вывод трубопровода из эксплуатации примерно к весне следующего года.

В случае, если СП-2 не будет запущен, а белорусский транзит так и останется закрытым, у Газпрома останется только два возможных пути прокачки газа в Европу: через Украину и по трубе Турецкого потока. Причем украинский транзит сегодня тоже загружен наполовину: один из пунктов не работает.

Это означает, что поставки в Европу сократятся примерно до 40-50 млрд кубометров в год. А совсем недавно Газпром рассчитывал на уверенные объемы в 200 млрд с перспективой увеличения. Гениальная политика, что и сказать.

Казалось бы, ну что тебе еще надо? Сиди на трубе, качай газ, деньги скирдуй в центрально-африканских схронах. Мало? Ну ограбь еще раз пенсионеров, они отнесутся с пониманием. Ну побухтят немножко, а ты их снова эпидемией того, подсократишь. Но нет же, захотелось ей быть владычицей морскою…

Пушкин как раз для таких и писал сказку, да, видать, грамоте сиятельные геостратеги не обучены…

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