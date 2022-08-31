Больше половины демократов не хотят, чтобы Байден выдвигался на второй срок

Ряд законодательных побед, казалось бы, должен был помочь президенту США восстановить позиции в собственной партии, которая не хочет, чтобы он выставлял свою кандидатуру на выборах в 2024 году. Однако результаты последнего опроса показывают: больше половины демократов считают, что Байден не должен баллотироваться на переизбрание, пишет The Washington Times.



AP

Последний месяц принёс американскому президенту Байдену серию законодательных побед и исполнительных действий, которые восстановили его позиции в собственной партии, которая даже не хотела, чтобы он снова баллотировался в 2024 году, пишет The Washington Times.

Впрочем, возможно, не совсем, на что указывают результаты нового опроса. В частности, исследование USA Today/Ipsos, опубликованное в начале недели, показало: большинство демократов считают, что президент Джо Байден не должен баллотироваться на переизбрание.

Согласно опросу, 56% демократов уверены, что Байден не должен снова выставлять свою кандидатуру и что «пришло время перемен в партии».

«44 процента считают, что он должен быть кандидатом и заслуживает переизбрания. Это мнение справедливо для всех возрастных групп и идеологий в этой группе избирателей», — отметили авторы опроса в своём анализе.

При этом целых 60% опрошенных демократов считают, что Байден может выиграть новые выборы, если будет выставлять свою кандидатуру.

Опрос показывает, что ряд законодательных побед демократов, включая принятие Закона о снижении инфляции, не слишком сильно помог Байдену сдержать недовольство партии его управлением. Как напоминает издание, негодование демократов по этому поводу достигло пика в начале лета — тогда же было проведено множество опросов.

Опрос USA Today и Университета Суффолка, опубликованный ещё 29 июля, показал: 50% демократов надеются, что Байден не будет добиваться переизбрания на второй срок. В свою очередь, результаты опроса, проведённого по заказу New York Times и опубликованного 11 июля, говорят о том, что 64% избирателей-демократов хотят, чтобы президентскую предвыборную гонку в 2024 году возглавил другой кандидат от их партии.

Сходные данные, полученные по результатам опроса Ipsos, обнародованным в понедельник, могут стать холодным душем для тех, кто надеялся, что Джо Байдену удалось найти способ преодолеть сомнения партии в отношении его кандидатуры, подчёркивает The Washington Times.

Как сообщается в статье, последний опрос проводился 18—22 августа среди 1031 избирателя-демократа.