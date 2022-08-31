Мнение: Илон Маск за атомную энергетику, поляки о крахе химпрома и Венгрия про очковтирательство

1. Илон Маск, чей основной бизнес строится на «зелёных» технологиях, выступил за максимальную поддержку ядерной энергетики, которую на Западе зелёные считают таким же злом, как и традиционные нефть с газом (ссылка):



Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск призвал включить на полную мощность все атомные электростанции (АЭС) мира. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, страны должны наращивать производство ядерной энергии.

«Это безумие с точки зрения национальной безопасности и вредно для окружающей среды — закрывать АЭС», — написал бизнесмен.

Возможно, господин Маск полагает, что при высоких ценах на электричество продажам его электромобилей грозит грандиозный обвал, ибо их преимущество перед традиционными бензиновыми авто исчезает: цены на бензин поднялись не так сильно, ещё не в три раза (примерно настолько подорожало электричество в Центральной Европе и Великобритании).

В поддержку восстановления отношений с Россией и экспорта российского газа выступать в США опасно: правящая диктатура этого не одобрит, ручные СМИ заклюют. Какие ещё имеются источники дешёвой энергии, которые можно использовать? АЭС.

Высказываться в поддержку атома безопаснее, тем более что на фоне энергокризиса отношение к атомной энергетике на Западе несколько улучшилось (за исключением упорных в этом плане немцев, которые намереваются всё же закрыть все свои атомные электростанции).

Кроме того, зелёная энергетика и продажи электромобилей на Западе долгое время существовали за счёт субсидий со стороны нефтегазовой отрасли, которую всячески гнобили зелёные. Сейчас западная нефтянка в тяжёлом положении: она не может покрыть дефицит энергии в США и Европе и не может быстро нарастить производство, поскольку разведка и добыча нефти уже длительное время испытывает дефицит инвестиций, а старые месторождения во многом истощены. Меж тем, администрация Байдена и Европейский Союз приняли «зелёный курс» на дальнейшее сокращение доли углеводородов в энергобалансе.

Атомная отрасль выглядит хорошим компромиссом. Она тоже сильно недоинвестирована, но работающих АЭС в США и во Франции ещё довольно много, и этого ресурса зелёным хватит надолго. Им нужно только сделать вид, что атом тоже «зелёный».

Росатом, пожалуй, тоже может сказать господину Маску спасибо за поддержку отрасли. Но если уж Маск теперь на стороне атома, то лучше бы выступил за прекращение обстрелов крупнейшей Запорожской АЭС со стороны Украины. Это действительно помогло бы резко увеличить выработку ядерной энергии, поскольку ЗАЭС – крупнейшая в Европе.

2. Блогер Павел Шипилин разбирает статью польской журналистки, которая опасается, что без российского газа европейцев ждёт не только холод, но и голод (ссылка):



Польская Polityka пишет:

«Что мы будем есть? О последствиях приостановки производства удобрений для продовольственного рынка никто не задумывался. Прекращение производства азотных удобрений ударит по фермерам, но также может через несколько дней парализовать все производство продуктов питания в стране. В магазинах может закончиться сыр, мясное ассорти и напитки, а скотобойни не будут забирать животных у фермеров. Если правительство не проснется, нам грозит Армагеддон».

Автор накручивает всякую жуть:

– вся Европа, занимающаяся производством химикатов и удобрений, замерла. В августе 2020 года за мегаватт-час газа нужно было платить 8 евро, через год — 40 евро, сейчас — целых 300;

– производство удобрений производило другие продукты, при отсутствии которых в течение пяти-шести дней будет остановлено почти все производство продуктов питания;

– без СО2, смешанного с другими газами, пищевые продукты невозможно герметично упаковать. Производство придется остановить. Так что молоко с коровьих ферм тоже собираться не будет. 100 тысяч специализированных молочных ферм окажутся под угрозой банкротства. Что они будут делать с молоком — выльют в реки?

3. Глава венгерского МИД обвинил западных политиков в том, что они втирают очки своим избирателям (ссылка):

Венгрия заявила о скором крахе энергетической политики Западной Европы.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетическая политика некоторых стран Западной Европы движется к краху «со скоростью астероида». Об этом сообщает РИА Новости.

«Все эти заявления, все это очковтирательство, которое продолжалось со стороны Западной Европы в вопросе энергоснабжения, просто совершенно не работают с приближением зимы», — сказал глава МИД.

Сийярто считает, что рано или поздно, когда в Европе начнутся проблемы с отоплением, с глаз европейского населения «спадет пелена» в вопросах энергетики.

Министр также заявил, что страны Европы не смогут обеспечить энергобезопасность без российских источников. «Мы не готовы даже обсуждать любые санкции в сфере энергетики… И, вынося за скобки, — очень немало тех, кто в этом тоже заинтересован, не только мы не хотим вести эти переговоры», — отметил он.