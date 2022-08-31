 

США в январе снимают торговое эмбарго с Кубы. Взамен Гавана присоединилась к санкциям против России

31.08.2022, 19:33, Разное
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Президент США Джо Байден во время большого брифинга объявил, что с 1 января 2023 года Вашингтон снимает большую часть санкций с Кубы и восстанавливает с ней полноформатные дипломатические отношения.

Взамен Гавана согласилась присоединиться к международным санкциям против России.

По словам Байдена, будет отменено также торговое эмбарго, которое практически уничтожило кубинскую экономику. Власти острова согласились как на санкции против отдельных россиян, так и на комплексные ограничения в отношении торговли и взаимодействия с Россией. Рассматривается также возможность запрета на въезд российских туристов, хотя Вашингтон не настаивает на этой мере.

– В сложные времена надо делать решительные шаги. В сложные времена надо преодолевать застарелые разногласия и конфликты ради совместного шага в будущее и совместного выражения позиции в защиту фундамента международного права, – цитирует главу государства The Washington Post.

На Кубе пока не стали предметно комментировать известие, но подтвердили, что предпринимаются «различного рода дипломатические усилия» по снятию торгового эмбарго, причём дипломаты «здраво оценивают ситуацию и взвешивают оправданность тех или иных шагов».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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