 

Свыше 160 мероприятий пройдут в Москве ко Дню знаний

31.08.2022, 19:25, Разное
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Новый учебный год вот вот начнется. В Москве в первый раз за парты сядут около 119 тысяч бывших дошколят. В столичные образовательные учреждения отправятся в общей сложности почти 1,6 миллиона человек.

День знаний в Москве – это настоящий праздник, ведь 1 сентября в городских парках, библиотеках, культурных центрах и кинотеатрах проходят различные мероприятия. В 2022 году их будет 160. “Горожан ждут концерты, мастер-классы, викторины, театральные постановки и показы мультфильмов”, – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Например, в парке “Кузьминки-Люблино” можно будет посетить мастер-классы по графике и скетчингу. Там же начнется лекция по робототехнике. Все это начнется в 13:00. В парке Дружбы в беседке возле амфитеатра в 19:00 начнут показывать мультсериалы о приключениях героев писателя Эдуарда Успенского, в том числе выпуск “Чебурашка идет в школу”.

“Бал талантов во Дворце знаний” состоится в Доме культуры “Берендей”, что находится на проспекте Маршала Жукова, 76. Мероприятия проводит начальная школа студии “Вектор”. Начало в 10:00. В саду Баумана пройдет концерт, на котором выступит ансамбль песни и танца имени Дунаевского.

Столичные школы искусств также подготовили мероприятия ко Дню знаний. В
детской музыкальной школе
имени Э. Г. Гилельса можно будет ознакомиться с различными музыкальными инструментами, а в детской музыкальной школе
имени С. Я. Лемешева состоится концерт, в котором примут участие воспитанники. Детская музыкальная школа имени А. И. Хачатуряна будет ждать всех желающих на концерт, на котором выступят ученики и ансамбль “Джаз-смайл”.

Кинотеатры сети “Москино” 1 и 2 сентября будут показывать советские фильмы о школе: “Точка, точка, запятая…”, “Ох уж эта Настя!”, “Чудак из пятого “Б””, “Кыш и Двапортфеля”.

Насыщенная программа запланирована и на ВДНХ – в одном из любимых мест горожан. Там пройдут экскурсии, будут работать выставки, можно посетить интерактивный квест. С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте выставки.


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