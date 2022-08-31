 

Из латвийского списка ретрансляции исключены 20 российских телеканалов

31.08.2022, 18:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии исключил из списка ретрансляции около 20 российских телеканалов, в том числе каналы RT. Как передаёт DELFI, решение вступает в силу с 1 сентября, его можно оспорить в суде, однако обжалование не приостанавливает действия решения.


AP

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) исключил из латвийского списка ретрансляции около 20 российских телеканалов. Как передаёт DELFI, об этом говорится в решении совета.

В частности, из списка исключены RT, RT HD, RT Arabic, RT Documentary (HD), RT Documentary, RT TV, RT Spanish, «МИР 24», «РБК-ТВ», «Россия 24», «Россия RTR», TV Centre International, «Время: далёкое и близкое», «Бобёр», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «O!», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург — 5 канал».

Вещание этих телеканалов в Латвии ещё пару лет назад было приостановлено, например, программ «Время: далёкое и близкое», «Бобёр», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «O!», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург — 5 канал», поскольку один из выгодополучателей — Юрий Ковальчук — включён в санкционный список Европейского союза.

Ретрансляция телеканала RT была приостановлена, чтобы «предотвратить разжигание ненависти и ограничить распространение пропаганды».

Как отмечает портал, решение совета вступает в силу с 1 сентября. Решение NEPLP можно оспорить в Административном районном суде, но обжалование не приостанавливает действия решения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06.21 / Не надо экономить на креме для глаз: почему другие кремы не подходят для этой области лица

20.04.22 / Мнение: Медведев раскрыл мне глаза…

04.05.22 / Сикорский – бездействие Германии делает её слабой в глазах Центральной Европы

15.02.22 / Криптовалютная тематика стала популярной в партнёрском маркетинге

08.07.20 / Оксана Самойлова прокомментировала воссоединение с Джиганом

21.02.22 / Люди – это потомки пришельцев со звёзд

20.01.22 / «Украина не хочет войны»

22.03.21 / В Иркутске задержали школьника, заказавшего почтой иностранные учебные пособия по биологии

27.01.22 / Мнение: Психологика событий. № 29. Зачем ультиматум Путина

12.02.21 / Вовремя предать это не предать, это – предвидеть (израильская народная мудрость)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика