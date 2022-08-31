Из латвийского списка ретрансляции исключены 20 российских телеканалов

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии исключил из списка ретрансляции около 20 российских телеканалов, в том числе каналы RT. Как передаёт DELFI, решение вступает в силу с 1 сентября, его можно оспорить в суде, однако обжалование не приостанавливает действия решения.



AP

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) исключил из латвийского списка ретрансляции около 20 российских телеканалов. Как передаёт DELFI, об этом говорится в решении совета.

В частности, из списка исключены RT, RT HD, RT Arabic, RT Documentary (HD), RT Documentary, RT TV, RT Spanish, «МИР 24», «РБК-ТВ», «Россия 24», «Россия RTR», TV Centre International, «Время: далёкое и близкое», «Бобёр», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «O!», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург — 5 канал».

Вещание этих телеканалов в Латвии ещё пару лет назад было приостановлено, например, программ «Время: далёкое и близкое», «Бобёр», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «O!», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург — 5 канал», поскольку один из выгодополучателей — Юрий Ковальчук — включён в санкционный список Европейского союза.

Ретрансляция телеканала RT была приостановлена, чтобы «предотвратить разжигание ненависти и ограничить распространение пропаганды».

Как отмечает портал, решение совета вступает в силу с 1 сентября. Решение NEPLP можно оспорить в Административном районном суде, но обжалование не приостанавливает действия решения.