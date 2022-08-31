«Будет трудно» – Борис Джонсон рассказал, что ждёт британцев до конца года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что страну ждут тяжёлые времена вплоть до конца года. В интервью Sky News он возложил вину на действия президента РФ Владимира Путина на Украине. Джонсон пообещал британцам помощь в условиях кризиса стоимости жизни и заявил, что у Соединённого Королевства будет долгосрочная стратегия энергобезопасности.

Премьер-министр только что дал интервью. Среди прочего Борис Джонсон рассказал о планах по борьбе с кризисом стоимости жизни. Интервью только что появилось у нас на Sky News, давайте послушаем.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Очень важно помнить, что восемь миллионов нуждающихся домохозяйств получат помощь в размере 1200 фунтов. В октябре практически все получат по 400 фунтов. Это 29 миллионов семей, которые получат 400 фунтов. В ноябре каждый пенсионер получит по 300 фунтов помощи в условиях роста стоимости энергии. Плюс все, кто имеет право на пособие по инвалидности, получат 150 фунтов…

Потрясающие объявления…

БОРИС ДЖОНСОН: И всё это в дополнение к тому, что мы делаем, увеличивая прожиточный минимум, увеличивая поддержку через универсальное пособие…

…Но вы обещали в выходные дополнительную помощь в дополнение ко всем этим миллиардам фунтов, что просто потрясающе, но мы знаем об этом уже несколько недель… Вы знаете, например, каков экономический план Лиз Трасс? В лагере Риши Сунака утверждают, что у неё его нет. Мы надеялись узнать об этом из сегодняшнего интервью, с которого она ушла. Знаете ли вы, каким может быть её экономический план?

БОРИС ДЖОНСОН: Да, смотрите, позвольте мне ещё раз сказать, что огромная сумма уже была предоставлена, 650 фунтов уже предоставлены, и ещё много будет предоставлено. Вне зависимости от того, кто из двух кандидатов победит на следующей неделе, правительство также собирается предоставить дополнительный пакет мер поддержки для помощи людям с расходами на энергию.

Нам предстоит пережить трудные месяцы. Я не собираюсь этого скрывать. Будет трудно в ближайшие месяцы, будет трудно вплоть до следующего года. И это из-за войны Путина на Украине. Нет никаких сомнений в том, что цены на газ — газ, газ, газ — обусловлены тем, что Путин сделал на Украине. Но мы с этим справимся.



В этом году — я дам вам немного статистики — мы получаем на 26 процентов больше собственного газа из Северного моря, чем в прошлом году. Мы намного меньше зависим от поставок Путина. В июне этого года мы впервые за десятилетия полностью отказались от импорта топлива из России. И в то же время, и я просто хочу дать людям надежду и перспективу…

Замечательно…

БОРИС ДЖОНСОН: Потому что это очень важно: в дополнение к наличным средствам, которые мы предоставляем, и не забывайте — мы можем предоставлять эти средства, потому что находимся в сильной экономической позиции, в целом у нас очень низкая безработица, у нас есть резервы, потому что мы вышли из пандемии COVID…

Хорошо. Давайте двигаться дальше, потому что я знаю, что у вас не так много времени. Поэтому я хочу спросить…

БОРИС ДЖОНСОН: Я хочу дополнить один вопрос…



Очень быстро.



БОРИС ДЖОНСОН: Очень-очень важный. Потому что люди действительно об этом беспокоятся, они хотят знать, что у нас будет долгосрочная стратегия энергетической безопасности Великобритании. И она у нас будет. Мы вкладываем больше в ядерную энергетику — и вы услышите об этом больше на этой неделе; кроме того, мы вкладываем огромные средства в ветроэнергетику.

У меня к вам ещё три вопроса.

БОРИС ДЖОНСОН: Да.

Позвольте мне спросить о Пакистане. Разумеется, мы видели эти разрушительные наводнения. Направит ли Великобритания пакет помощи в Пакистан?

БОРИС ДЖОНСОН: Да, конечно. Скажу вам, что мы искренне сочувствуем народу Пакистана. Мы видели эти разрушения, и это совершенно душераздирающе. Пакистан традиционно является одним из крупнейших реципиентов зарубежной помощи Великобритании. И мы, конечно же, убедимся, что направили соответствующий пакет помощи, соразмерный очень важным отношениям между Великобританией и Пакистаном, и наше искреннее сочувствие всем пострадавшими от наводнений.



Дата выхода в эфир 30 августа 2022 года.