Администрация Василеостровского района не смогла провести тендер на снабжение школ обедами

Накануне Дня знаний и начала нового учебного года оказалось, что власти Василеостровского района так и не подписали контракты на поставку еды в 60 школ и детсадов.

Все тендеры по поводу поставок еды в школы были заморожены по решению Федеральной антимонопольной службы из-за жалобы одного из участников, указавшего на возможный картельный сговор организаторов и участника тендера. Конкурс был объявлен 11 августа, а через неделю один из участников — «ТД «Ленинградский» — направил жалобу в ФАС.

Истец полагает, что заказчик намерено поставил такие условия, которые отсекают от участия сторонние комбинаты или вынуждают их переступать через закон. Примечательно и то, что начало поставок было указано в конкурсной документации с 1 октября.

В настоящее время школы и детсады района обсуживает два комбината: «КСП Красносельского района» и частная «Фирма Флоридан». Последний комбинат уже попадал в поле зрения ФАС за участие в картельном сговоре. Тогда антимонопольщики выяснили, что «Фирма Флоридан», «Воскресенье» и государственный «КСП Василеостровского района» вступили в сговор с целью получения выгодного контракта. Занятно еще и то, что владелица «Фирмы Флоридан» Екатерина Чернышова приходится мамой владелице «Воскресенья» Асе Крижевской. СМИ иронизируют, что по всей видимости, картельные сговоры у них семейное дело.

«Фирму Флоридан» также связывают со смещением экс-главы Управления соцпитания Алексея Барабанщикова. За долгое время он стал едва ли не первым чиновником, который хотел навести порядок во вверенной ему области. В 2021 году его внезапно арестовали по ложному обвинению. СМИ подозревают, что и здесь не обошлось без «Фирмы Флоридан», которая могла дотянуться до чиновника через семью Захватовых, членов которых связывают с губернатором Александром Бегловым. При этом на комбинате долге время работала Инесса Захватова, приходящаяся «главе клана» Александру Захватову невесткой. Журналисты сомневаются, что это цепочка случайных совпадений.