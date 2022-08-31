Поддерживает фертильность и помогает справиться с прыщами: волшебные свойства сока сельдерея, если пить его каждый день

Сок сельдерея имеет множество преимуществ для здоровья и является идеальным низкокалорийным напитком. Он поддерживает фертильность, помогает справиться с прыщами, выводит токсины. Что будет, если пить его каждый день?

Богат антиоксидантами и питательными веществами

Антиоксиданты – это вещества, которые защищают ваши клетки от агрессивных молекул, которые могут нанести вред организму и вызвать такие проблемы, как болезни сердца, рак и преждевременное старение кожи. Важно включить антиоксиданты в свой рацион, так как они очень полезны для вашего здоровья.

Иранские ученые изучили фенольные и антиоксидантные соединения сельдерея. Растение из семейства зонтичных благодаря таким веществам, как кофейная, Р-кумаровая, феруловая кислоты, апигенин, лютеолин, танин, сапонин и кемпферол, обладает мощными антиоксидантными свойствами для удаления свободных радикалов.

Сок сельдерея содержит клетчатку, калий, витамины С, А, К, фолиевую кислоту и многие другие питательные вещества. Калорийность низкая, особенно по сравнению с другими зелеными соками. Выпивая витаминный напиток каждый день, вы последовательно насыщаете свое тело различными питательными веществами, которые поддерживают иммунитет.

Вымывает токсины из организма

Сок сельдерея – это очищающий напиток, потому что он разрушает и избавляет организм от вирусов, бактерий, токсичных металлов, пестицидов, гербицидов и грибков. Это отличный способ детоксикации. Кроме того, если вы страдаете от запоров, он является естественным средством для облегчения этой проблемы.

Раньше сок сельдерея был в тренде. О нем восторженно рассказывали врачи, рекламировали в социальных сетях селебрити. Потом о нем забыли. Между тем это действительно эффективный детокс-напиток, который следует употреблять независимо от моды.

Обладает противовоспалительными свойствами

Противовоспалительные диеты используются для людей с аутоиммунными заболеваниями, а также для тех, кто просто старается придерживаться здорового питания. Одним из преимуществ сока сельдерея является его противовоспалительное действие.

Наличие таких соединений, как лимонен, селинен, фрокумариновые гликозиды, флавоноиды, витамины А и С, является причиной того, что сельдерей широко используется в народной медицине многих стран.

В научном журнале Journal of Evidence-Based Integrative Medicine, посвященном доказательной интегративной медицине, сообщается, что сельдерей может предотвратить множество проблем, таких как желтуха, заболевания печени, обструкция мочевыводящих путей, подагра и ревматические заболевания.

Поддерживает фертильность

Еда, лекарства и другие компоненты, попадая в организм, могут влиять на фертильность и гормоны. Сельдерей содержит соединение под названием апигенин, которое в высоких концентрациях может оказывать положительное влияние на способность к деторождению.

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В журнале Medical Medium сообщается, что сок сельдерея помогает восстановить клетки и сбалансировать гормоны. Он увлажняет репродуктивную систему, защищает от токсинов и патогенов.

Улучшает сердечно-сосудистую систему

У вас высокое кровяное давление, которое влияет на здоровье сердца и сосудов? Сок сельдерея может быть полезен для вас. Исследования показывают, что экстракт семян растения нормализует уровень артериального давления у пациентов, склонных к легкому или умеренному повышению давления.

Исследователи из клиники Кливленда поясняют: сельдерей содержит фитохимические вещества, называемое фталидами. В виде экстракта он расслабляет ткани стенок артерий, увеличивая кровоток и снижая кровяное давление.

Предотвращает обезвоживание

Сельдерей состоит примерно на 95% из воды. Таким образом, его сок, богатый антиоксидантами, является отличным средством для предотвращения обезвоживания.

Зелень сама по себе является отличной закуской. Она помогает поддерживать водный баланс в течение дня, а также является весьма питательной. В 2022 году лето выдалось знойным и жарким. Сельдерей в таком климате становится чрезвычайно полезным.

Способствует здоровому сну

Многие из нас плохо спят по ночам. Тем временем качественный, глубокий сон важен для ментального и физического здоровья.

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В сельдерее есть соединение под названием 3-н-бутилфталид, которое способствует лучшему сну. Если вы ищете немедикаментозные методы лечения бессонницы, обратите внимание на сок этого растения.

Помогает справиться с прыщами

Еда и напитки оказывают гораздо большее влияние на кожу, чем можно себе представить. Прыщи могут быть вызваны различными причинами, но диета является одним из важнейших факторов их возникновения.

Сочетание увлажняющих, противовоспалительных и питательных свойств сельдерея поддерживает здоровье кожи и снижает вероятность возникновения акне.

Как приготовить сок

Если вы используете соковыжималку, то срежьте основания и верхушки стеблей сельдерея. Тщательно промойте. Положите в патрубок и включите аппарат. Напиток выходит в готовом виде, его рекомендуется употреблять свежим.

Если вы используете блендер, то добавьте в чашу очищенные и промытые стебли сельдерея. Налейте от 1/4 до 1/2 стакана воды и закройте блендер крышкой. Взбивайте, пока не получите однородную смесь. Профильтруйте содержимое сока через марлевую ткань в кувшин. Отожмите ткань в конце, чтобы слить оставшуюся жидкость.

Если нет подходящего бытового прибора, можно попробовать пропустить сочные стебли через ручную мясорубку. Получившуюся массу залить водой и дать настояться. Затем отфильтровать и принимать по назначению. Приятного аппетита!