Тихановская начала проводить платные тренинги личностного роста «От домохозяйки до президента»

Международно-избранный президент Беларуси Светлана Тихановская объявила об открытии собственных тренингов личностного и профессионального роста.

Всего за 10 евро можно посетить одну из 12 лекций на тему «От домохозяйки до президента: долгий путь в короткий срок». Абонемент на полный цикл лекций обойдётся в 119 евро.

Как утверждается в описании курса, он поможет любому человеку «осознать свой потенциал, бросить непрестижную и низкооплачиваемую работу и заняться тем, что ему в самом деле по душе – стать гендиректором крупной корпорации, президентом, премьер-министром, хоть римским папой».

Автор курса говорит, что следование простым советам и правилам позволило ей всего за несколько месяцев превратиться из простой в домохозяйки в лидера суверенной и независимой европейской державы.

– Люди трудятся в поте лица за нищенскую зарплату и не понимают, что каждый из них мог бы легко стать, к примеру, директором «Газпрома». Для этого не нужно много учиться и работать! – обещает глава государства. – Я на своём примере могу доказать, что управлять страной с населением 9 миллионов человек может любая кухарка. Если бы все были такими же уверенными в себе, храбрыми и целеустремлёнными, у нас бы не менее 70% населения занимало руководящие должности. Пора перестать быть неудачником и записаться на курс успешного успеха!

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