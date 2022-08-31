Это уже не мода, а стиль жизни: что такое эстетический тренд в одежде и как создавать в нем свои образы

Одни люди следуют модным трендам, а другие, наоборот, сами их задают. Это направление было придумано тиктокерами, придерживающимися собственного стиля. Они создали так называемый эстетический тренд, который уже шагнул в массы, а хэштег #aesthetics стал невероятно популярным в социальных сетях.

Новый стиль

Если вы хотите идти в ногу с модными блогерами, диктующими тренды, то обратите внимание на этот стиль, который выражается не только в одежде, но и в макияже, украшениях и даже интерьере.

Как говорят сами тиктокеры, эстетический – это то, на что приятно смотреть. Однако они уточняют: есть определенные характеристики, которые необходимо учитывать при желании следовать новому тренду. И уметь применять их, выбирая одежду.

Главное – эмоции

Поколение зумеров и миллениалов уверено, что эстетика способствует качеству жизни. Ранее этот термин использовался исключительно в социальных сетях и многим казался преходящим увлечением. А сейчас тенденция, выражающая чувства и настроения, стала настоящим стилем жизни. Она проявляется в одежде, прическах, фотографиях, оформлении блогов.

Эстетика не только красивое изображение. Зритель, который смотрит на картинку, должен почувствовать эмоцию – радость, нежность, умиление, любовь. Инновационный стиль молодежь встретила с распростертыми объятиями, посчитав, что это прекрасный способ самовыражения: эстетический тренд в одежде позволяет каждому показать свою индивидуальность.

Необычные эксперименты

Этот стиль зародился в японском районе Харадзюку, юные жители которого носили винтажные вещи, сочетая их с современными. Чем более странным казался набор одежды, тем больше споров, а значит, и эмоций он вызывал.

Модные блогеры поняли, что чем больше будут говорить об их манере одеваться, тем более популярными они будут. Они представали в необычных образах: юбка в стиле ретро сочеталась с модной футболкой, и такой эксперимент пришелся по душе их подписчикам, с восторгом воспринявшим ЖЖ новый тренд.

Выйти из зоны комфорта

Как одеваться в эстетическом стиле? Блогеры уверяют, что придется выйти из зоны комфорта и осмелиться поменять все свои вещи. Чем более необычным, странным будет гардероб, тем больше восхищения он вызовет.

Для тех, кто не понимает, с чего начать, покажем несколько примеров, которые позволят немного сориентироваться в новом тренде.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Цвет моря и неба

Нежный голубой цвет – главная изюминка комплекта, состоящего из шерстяного джемпера оверсайз с длинными рукавами, и короткой плиссированной юбки, облегающей стройную фигуру. Объемная теплая кофта отлично сочетается с легким классическим предметом одежды, что создает яркий и запоминающийся образ.

Мужской стиль в одежде

Объемный клетчатый пиджак в винтажном стиле, белоснежная рубашка и широкие брюки такого же оттенка – сложносочиненный образ, объединивший в себе бунтарский дух с романтикой. Это беспроигрышный вариант для женщин, которые любят мужскую одежду.

Продуманная небрежность

Объемный свитер теплых коричневых тонов, который не кажется слишком большим, и длинная облегающая юбка с разрезом до бедра, не скрывающая стройных ножек, – удачный пример эстетического тренда. Несмотря на кажущуюся небрежность, образ, дополненный маленькой черной сумочкой и солнцезащитными очками в толстой оправе, продуман до мелочей.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Одежда для дерзких

Старый растянувшийся свитер и рваные джинсы в сочетании с босоножками на каблуке и яркой сумочкой превратят самый скучный вечер в лучший день в вашей жизни. Экстравагантный образ придется по вкусу дерзким бунтаркам, живущим по своим правилам.

Быть модной на пенсии

Эстетический стиль в одежде выбирает не только молодежь, но и люди пожилого возраста, которые не хотят превращаться в стариков, не следящих за модой.

Длинный свободный плащ гармонично смотрится с широкими клетчатыми брюками и открытыми босоножками в тон верхней одежде. Это идеальный комплект, который скроет все недостатки фигуры.

Само понятие эстетичности, влияющее на моду, не является неизменным. Чтобы быть в тренде, нужно следить за новыми тенденциями и не слепо им следовать, а примерять на себя новые образы, чтобы быть оригинальным.