Выглядит легкой и объемной: 10 идей модной и современной стрижки Fluffy для коротких волос

Fluffy – это название любой стрижки, которая выглядит легкой, струящейся и объемной. Ее длина может варьироваться от уровня ушей до шеи. Она создает дополнительную пышность шевелюры, а также подчеркивает лучшие черты лица и естественную текстуру волос. В статье мы приведем 10 примеров с фото стрижки Fluffy для коротких прядей.

Взъерошенные волны и текстурированные кончики

Стрижка с взъерошенными волнами и текстурированными кончиками улучшает форму лица. Короткие вьющиеся пряди можно легко создать с помощью термоинструментов и текстурирующего спрея.

Стрижка до шеи с крупными локонами

Пышная стрижка до шеи с крупными локонами позволяет получить естественные завитки. Пушистые вьющиеся волосы укладывают с помощью диффузора и средств для завивки.

Андрогинная пикси с вьющимися прядями

Андрогинная пикси идеально подходит для женщин, которые хотят получить четкие, но немного небрежные пряди. Если вы готовы на стрижку в стиле “сорванец”, то попросите парикмахера придать этой прическе большую текстуру и немного длины сверху.

Боб с челкой на темные волосы

Пышный боб с объемной макушкой и длинной челкой роскошно выглядит на темных волосах. Он поможет вам полностью обновить свой образ и позволит попробовать разные варианты укладки.

Волнистый боб для женщин 40+

Волнистый боб поможет женщинам старше 40 лет получить веселую и молодежную стрижку. Вьющиеся пряди создают объем на любой текстуре волос.

Градуированный боб для коротких волос

Градуированный боб со свободными волнами – современная омолаживающая стрижка. Она идеально подходит для тонких и средних волос, а также оставляет возможность для укладки, не будучи слишком длинной.

Многослойная стрижка с челкой

Короткая многослойная стрижка с челкой для кудрявых черных волос проста в уходе. Если ваши пряди вьются от природы, то вы можете их укладывать без горячих инструментов.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Мягкий шэгги-боб со слоями

Мягкий шэгги-боб с рваными слоями подойдет девушкам с короткими и пушистыми волосами. Эта прическа придает больше объема тонким прядям. Если у вас пышная шевелюра, то попросите парикмахера сделать более выраженные рваные слои.

Кудрявый боб для женщин 50+

Женщинам старше 50 лет стоит попробовать кудрявый боб длиной до подбородка. Он идеально подходит для коротких волос с большим объемом. Это легкая в укладке пушистая прическа.

Текстурированный волнистый лоб

Попробуйте текстурированную рваную стрижку лоб для максимального объема. Она идеально подходит для тонких волос. Прерывистые слои могут сделать шевелюру более объемной, если использовать текстурирующие продукты.

Заключение

Стрижки в стиле Fluffy требуют хорошей укладки, так как им необходима воздушная и объемная текстура. Они подойдут женщинам, которые готовы уделять достаточно внимания уходу за волосами.