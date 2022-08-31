 

Предприятия сферы услуг Москвы увеличили обороты почти на 20%

31.08.2022, 16:36, Разное
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Выручка этих организаций составила 132,8 миллиарда рублей – это на 52,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Хорошие показатели демонстрирует сфера общественного питания. Выручка предприятий выросла до 291,7 миллиарда рублей – на 44,6% по сравнению с показателями 2021 года.

Оборот гостиничного бизнеса увеличился на 52,7 миллиарда рублей. Туристические агентства заработали более 353 миллиардов рублей, уточнил заммэра.

По сравнению с прошлым годом, когда в Москве действовали антиковидные ограничения, значительно выросла посещаемость кафе и ресторанов. Количество чеков увеличилось на 53% и достигло 69 миллионов.

Число транзакций у туристических агентств также выросло на 53% и составило шесть миллионов. В гостиничном бизнесе количество бронирований увеличилось более чем на треть – до 1,48 миллиона чеков.

Ранее Ефимов сообщил об увеличении оборотов малого и среднего бизнеса Москвы почти на 35% – до 1,87 триллиона рублей. Лидерами по обороту стали компании в сфере розничной и оптовой торговли, которые заработали за первые шесть месяцев 2022 года 700 миллиардов рублей.


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