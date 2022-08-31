В День ветработника в зоопарк Мариуполя доставили гуманитарную помощь

В рамках всероссийской кампании «ЗооДруг» по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса и близлежащих регионов в Мариуполь доставлены корма для собак, кошек, птиц и грызунов. Акция приурочена ко Дню ветеринарного работника, который ежегодно отмечается в РФ в последний день лета.

«Ученые-биологи и практики ветеринарии, присоединившиеся к кампании «ЗооДруг» в конце весны под эгидой вице-президента РАН Ирины Донник, считают важным оказание помощи животным не только с точки зрения милосердия и поддержки населения, охваченного гуманитарным кризисом, но и как необходимые меры для недопущения распространения через животных опасных инфекционных заболеваний», – сказала председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ и инициатор кампании «ЗооДруг» Елена Шаройкина.

«Мы решили приурочить доставку очередной партии корма в Мариуполь к этому профессиональному празднику, чтобы отметить вклад коллег и всех тех неравнодушных людей, которые продолжают заботиться о животных на Донбассе, несмотря на все трудности, и содействуют решению санитарно-эпидемиологических и ветеринарных задач», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Всего было доставлено 4,5 тонны помощи. Корм для собак и кошек распределили между Мариупольским зоопарком, 30 волонтерами города, которые заботятся о бездомных животных, а также сотрудниками местных СИЗО и женской колонии, опекающими собак при этих учреждениях.

В зоопарке в Придорожном, куда был доставлен корм для птиц и грызунов, обитают несколько тысяч пернатых и грызунов.

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