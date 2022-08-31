 

В Бердянске началась выдача автомобильных номеров российского образца

31.08.2022, 16:30, Новости дня
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Межрегиональный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД УВД по городу Бердянску и Бердянскому району начал выдавать российские автомобильные номера и водительские удостоверения российского образца, сообщил мэр освобожденного города Александр Сауленко.

«Мы находимся возле МРЭО, которое начало работу и выдает удостоверения российского образца по желанию местных жителей, которые меняют свое удостоверение водительское украинское на российское. Также могут получить российский номерной знак на автомобиль», – передает ТАСС слова Сауленко.

По его словам, автомобилисты Запорожской области получат регистрационные знаки с номером региона 185. Никакие условия не нужны, необходимо лишь желание автомобилиста. Выдачей номеров и удостоверений занимаются вновь созданные структуры полиции и ГИБДД. 

Ранее сообщалось, что в Херсоне открылось предоставление услуг по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений, автомобили жителей Херсонской области, которые получили гражданство России, будут получать государственные номера регистрации с кодом региона 184. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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