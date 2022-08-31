 

VK запустила ежегодную стипендиальную программу

31.08.2022, 16:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

VK учредила стипендии для студентов российских вузов, об этом в ходе федерального Просветительского марафона Российского общества «Знание» сообщил генеральный директор VK Владимир Кириенко. В 2022 году бюджет программы составит порядка 30 млн рублей, а размер одной ежемесячной стипендии – 15 тыс. рублей.

Стипендиальная программа VK запущена, чтобы дать возможность талантливым студентам сфокусироваться на обучении и достижении выдающихся академических результатов. На нее могут рассчитывать студенты первого курса профильных факультетов, поступившие в вузы по результатам олимпиад без экзаменов, а также студенты образовательных программ VK, показывающие хорошую и отличную успеваемость. Стипендию смогут получить совершеннолетние студенты технических специальностей из всех городов и вузов России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники стипендиальной программы будут определены совместно с вузами и смогут получать ежемесячно по 15 тыс. рублей. Также они получат возможность участвовать в эксклюзивных мероприятиях для студентов от VK Образования и приоритетное рассмотрение на вакансии для молодых специалистов компании.

Всего в 2022 году на стипендии будет выделено порядка 30 млн рублей, программа будет ежегодной. VK планирует увеличивать количество участников, объем поддержки и направлений стипендиальной программы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03.22 / «Алмаз-Антей» решил впервые показать на выставке в Ереване ЗРС «Витязь» и ЗРК «Викинг»

06.03.21 / “Это даже не толстый намек – это прямой текст”. Климкин уверен, что США ждут санкций против Коломойского от Зеленского

16.11.20 / Вдова Литвиненко обвинила Россию в отравлении мужа химическим оружием

01.01.21 / В новогоднюю ночь следить за соблюдением комендантского часа во Франции будут 100 тысяч полицейских

08.08.20 / Киев решил приостановить работу КПП на границе с Крымом

08.08.21 / Пропагандистка Симоньян после победы израильтянки на Олимпиаде 2020 призвала “плюнуть вслед этим тварям”

25.08.21 / Минздрав рекомендовал свести к минимуму использование кондиционеров в условиях COVID

26.06.21 / В мире: В США начали новый этап борьбы с «Северным потоком – 2»

25.09.21 / Amazon планирует выпустить настенную панель с экраном на 15 дюймов

16.08.21 / Эксперт: РФ ничего не потеряет от закрытия воздушного пространства Афганистана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика