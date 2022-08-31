VK запустила ежегодную стипендиальную программу

VK учредила стипендии для студентов российских вузов, об этом в ходе федерального Просветительского марафона Российского общества «Знание» сообщил генеральный директор VK Владимир Кириенко. В 2022 году бюджет программы составит порядка 30 млн рублей, а размер одной ежемесячной стипендии – 15 тыс. рублей.

Стипендиальная программа VK запущена, чтобы дать возможность талантливым студентам сфокусироваться на обучении и достижении выдающихся академических результатов. На нее могут рассчитывать студенты первого курса профильных факультетов, поступившие в вузы по результатам олимпиад без экзаменов, а также студенты образовательных программ VK, показывающие хорошую и отличную успеваемость. Стипендию смогут получить совершеннолетние студенты технических специальностей из всех городов и вузов России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники стипендиальной программы будут определены совместно с вузами и смогут получать ежемесячно по 15 тыс. рублей. Также они получат возможность участвовать в эксклюзивных мероприятиях для студентов от VK Образования и приоритетное рассмотрение на вакансии для молодых специалистов компании.

Всего в 2022 году на стипендии будет выделено порядка 30 млн рублей, программа будет ежегодной. VK планирует увеличивать количество участников, объем поддержки и направлений стипендиальной программы.

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