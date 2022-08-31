Скандалы: Морские порты России захлебнулись от импорта легковых машин

Россияне атаковали аукционы подержанных автомобилей в Японии

Объемы поставок машин в Россию растут ежемесячно. Портовики, таможня и посредники уже не справляются. Владивостокский морской торговый порт завален иномарками. Сахалинские причалы тоже не пустуют. В июле Владивостокская таможня сообщила, что за семь месяцев в Россию из Японии было ввезено более 78 тысяч автомобилей, экспорт увеличился на треть.

Пик пришелся на июль, когда было импортировано более 15 тыс автомобилей. Ежедневно через таможенный пост проходит около 600 автомобилей. Сахалинская таможня также фиксирует повышенный спрос: с начала года ввоз увеличился на 43%, но в физическом выражении (2060 иномарок) это гораздо меньше, чем проходит через Владивосток. За август статистика будет еще внушительнее.

Что происходит в порту Владивостока, “Новым Известиям” в блиц-интервью рассказал руководитель владивостокской компании Carwin Дмитрий Забора.

Скупают все подряд

-Кто в основном выступает в роли покупателя: физлица или компании-посредники?

-98% покупателей — это физлица. Люди сами покупают через аукцион или обращаются в компанию, которая им помогает это сделать.

-Какие машины пользуются у россиян особым спросом?

-Если бы вы спросили в январе, я бы дал список ТОП-5 самых популярных машин. Сейчас ввозят абсолютно все. Все марки, все ценовые категории, все цвета и разновидности. Просто скупают все подряд. Кто-то воплощает свои детские мечты — хочу гоночку из Японии. Но в основном, конечно, наибольший спрос на семейные автомобили и на гибриды. На них, думаю, приходится примерно 70% спроса. Курс валюты низкий и многое стало доступно из того, чего раньше было не купить.

-В среднем, какая разница в цене уже с учетом растаможки, на которую, по оценке экспертов, приходится 48% от цены автомобиля.

-Невозможно сравнить, потому что модельный ряд из Японии не совпадает с модельным рядом у российских дилеров. У них, то есть официалов, таких машин просто нет. К примеру, тех же семейных минивэнов в России вы не найдете. Полное совпадение сложно пощупать, но если взять, к примеру, Toyota Prado, то из Японии он обойдется покупателю грубо в 3 млн рублей, плюс-минус 200 тысяч. На вторичном авторынке в России — плюс еще примерно 1-1,5 млн рублей, то есть минимум — 4 млн рублей.

Что касается затрат на растаможку, то с японскими иномарками нельзя вывести такую цифру. Чем старше машина, тем она дешевле в Японии.

-Из каких регионов России поступает больше всего заказов?

-Все регионы покупают. И Дальний Восток далеко не в лидерах. Амурская область покупает очень-очень много, Сибирь. Постоянно отправляем в Краснодарский край. Огромные поставки в Москву и Санкт-Петербург. Вся Россия охвачена.

-Что сейчас происходит в порту?

-Порт гипер загружен. Куда не посмотришь, везде стоят автомобили без номеров. Либо контейнеры с машинами. Либо и то, и другое. Кучка угля в уголке и рядом автостоянка. Причалы, которые раньше были более-менее свободны, уже все заняты. И даже в городе все стоянки заставлены, свои личные не можем припарковать. Свободные места можно найти только в пригороде.

-Сколько машин за месяц проходит только, к примеру, через вас?

-Именно наша компания искусственно ограничила прием заявок до 200 машин в месяц. Больше обслужить уже очень сложно. Если мы отпустим ограничения, то, думаю, легко уйдем за 500 заказов. Мы открываем объем заявок раз в месяц и буквально на час-два. Получаем свои 100-150 лотов и продолжаем работать.

-Сколько у клиентов уходит времени на весь цикл покупки, доставки, растаможки?

-Сейчас — это примерно два месяца с момента покупки. Сроки просто зашкаливают. Раньше на все уходило около трех недель. Сейчас предупреждаем, что ждать придется пару месяцев, иногда даже дольше. Просто очень много машин и мало рейсов из Японии. Все упирается в логистику вывоза из Японии. Количество судов и мест ограничено.

По моим подсчетам, уже купленных машин в Японии сейчас в 2,5 раза больше, чем их можно привезти за месяц. Я подсчитал, что можно привозить примерно 20 тысяч машин в месяц. Это максимум, что можно доставить из Японии. За июнь, по официальной статистике, таможню прошло 18 тыс автомобилей. За июль пока данных нет. А машин уже покупается в три раза больше. Вот сейчас, думаю, там скопилось около 40-50 тысяч проданных иномарок.

Кстати, в Японии тоже проблемы с доставкой и хранением. То рейсы отменяются, то судно неделю стоит на рейде, потому что просто не может подойти к причалу и разгрузиться. Некуда уже ставить машины. Надо ждать, пока вывезут с территории порта партию. Я такого не помню. Не было такого никогда.

-Как клиент забирает машину из Владивостока?

-Вариантов только два: или самоходом или оформлять доставку. Очень многие сами прилетают во Владивосток и потом через всю страну гонят домой автомобиль. Если не приезжают, то ставим на автовоз, а с этим уже тоже, честно говоря, проблема. Можно также отправить ЖД-контейнером до Москвы.

-Людей не смущает, что машины праворульные, о запрете на которые периодически говорят власти?

-99% — это праворульные. Леворульные тоже есть, но это, в основном, машины премиум класса. Они особым спросом не пользуются. Праворульность — нет, никого не смущает. И в последние несколько лет про возможный запрет таких машин — тишина. Не сейчас и не в такое время что-то запрещать.

-Клиент сам становится участником аукциона или чаще делегирует это вам?

-Мы лишь посредники. Выбирает сам клиент, у нас есть доступ к аукционам. Заходит, смотрит, выбирает, нажимает кнопочку и участвует в аукционе. Это интерактивная система с большим вовлечением людей. В Японии машину оплачиваем мы.

Идут еще и корейские машины. И их тоже не мало. Это уже такая, знаете, работа на грани износа. Я уже даже иногда хочу, чтобы этот ненормальный объем закончился.

-А как думаете, сколько еще продлится такой ажиотажный спрос? Рынок же перегревается.

-Уже перегрелся. В Японии цены уже стали гипер высокими. Тот же Prado какой-нибудь 2018 года с пробегом сейчас стоит дороже, чем он стоил новый. Ставки на аукционе поднимаются в основном за счет россиян. Ажиотаж и спрос ненормальный, цены искусственно поднимаются. Но пока все идет как идет.

Серый импорт рулит

В последние годы в России ежегодно продавалось более 1,6 млн автомобилей. Из-за санкций и ухода европейских брендов падение уровня продаж, по оценке Минпромторга, ожидается на уровне 50%. Ведомство полагает, что к концу 2022 года продажи могут составить порядка 750 тыс автомобилей.

Машины по схеме серого импорта завозятся в Россию не только через Дальний Восток. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах начали появляться фирмы-посредники, которые на аукционах готовы закупать и привозить в Россию машины из США, ОАЭ, Китая, Кореи и даже из Европы.

По оценке самих участников рынка, каждая из подобных фирм сейчас продает по 100 и более машин в месяц. Такие объемы больше характерны для Москвы. В Северной столице по подобной схеме продается в три раза меньше.

Адвокат, правозащитник, вице-председатель Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский ранее перечислял “Новым Известиям” риски покупателей: “При такой схеме покупатель, отдавая деньги, должен положиться, по сути, только на честное слово продавца. А если не привезли? А если привезли, но не то? Я предвижу в этом направлении большое количество судов. Обязательно нужно подписывать договор, внимательно его читать”.

Напомним, в апреле Япония озвучила пакет санкций, направленных на ограничение экспорта из Японии в Россию. В частности, санкции затронули и авторынок. В Россию нельзя поставлять новые и подержанные автомобили, если их цена превышает 6 млн иен, что по текущему курсу сопоставимо с около 50 тыс долларов.

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые Известия”