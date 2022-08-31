Ответ Агаты – Личное мнение

Вслед за мадам Карпович пришла очередь высказаться и Агате.

Очень похожие всё-таки у Прилучного бабы: пытаются говорить завуалированно, полунамёками, но получается всё равно — будто в лужу сели.



Фото: Соцсети

Нет, ну рАгатка тоже обижена, её понять можно. С грустным лицом встретила новость о свадьбе, но теперь пришла в себя и сказала гадость.

«Если бы я искала себе в дальнейшем какого-то, в этих отношениях в приоритете у меня была бы честность. Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом. Мужчина может иметь шанс тебе изменить, ты даже можешь ему это позволить, но в итоге он просто не должен захотеть этого сделать», — заявила Мученица.

Такая Мученица, что аж жалко.

То есть, если правильно понимать намёки, в новых отношениях Агата будет искать совсем не то, что было в прошлых.

Её больше не устраивает красивая картинка в соцсетях, потому что потом она становится адом. Про персональный ад, кстати, говорил и Павел.

Во-вторых, рАгата не позволит изменять, избрав другую стратегию. Важно, чтобы муж мог изменить, но не захотел этого делать.

Как она собирается это провернуть, наша Мученица не рассказала. Возможно, план ещё не созрел, детали не проработаны, но глядя на неё, я понимаю — наверное, не получится.

Честность, честность в отношениях, только честность — манифестирует Агата.

Подписчицы рАгатки считают её заявление «издевательским предостережением для новой жены», но это не так. На мой взгляд, пытаясь уколоть Брутян, Агата вывалила всем свои проблемы. Это с ней муж был таким, а с Брутян он всё равно будет другим.

А вы позволяли изменять прямо или косвенно?

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