Сотрудники заявили, что животные в Приморском океанариуме находятся в опасности

Антон Орлов был сотрудником Владивостокского океанариума. Ранее он пояснил РИА Новости, что его уволили с работы. Он утверждал, что это поставило под угрозу жизнь животных и их здоровье. Пресс-служба океанариума представила другую версию.

В конце июля к ситуации во Владивостокском океанариуме было привлечено внимание СМИ и общественности. В социальных сетях появились фотографии покалеченных животных. Игорь Костычев (директор дельфинария) и его коллеги рассказали РИА Новости об условиях содержания животных. Гидроизоляция на чашах, в которых содержатся подопечные, разрушается. Ее поедают млекопитающие, что может привести к многочисленным травмам и проблемам с пищеварением. Руководство неоднократно уведомлялось об этом. Однако никакой реакции не последовало.

После сообщений СМИ Амурская природоохранная прокуратура провела проверку научно-образовательного комплекса и выявила многочисленные нарушения.

Несмотря на это, сотрудники дельфинария по-прежнему обеспокоены судьбой животных. Антон Орлов, например, не может уследить за состоянием Миши, с которым он работает уже много лет.

Он рассказал: “Двадцать пятого августа я вернулся на работу в обычном режиме. Ключи от вольера с Мишей мне не дали. Тогда они заблокировали мой электронный пропуск. Мой начальник заявил, что лишит меня работы с моржом. Однако никаких письменных распоряжений я не получал.