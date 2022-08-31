 

Не более трёх цветов в одни руки – Минпросвещения опубликовало регламент поздравления учителей 1 сентября

31.08.2022, 15:33, Разное
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В наступающий День знаний ученикам и их родителям придётся ответственно подойти к традиционному поздравлению учителей – в случае, если педагог примет в качестве подарка более трёх цветов, он может быть привлечён к дисциплинарной ответственности.

На официальном сайте Министерства просвещения России опубликован приказ от 28 августа 2022 года № 582 «Об утверждении Регламента о приёме подарков преподавателями средних учебных заведений в период празднования Дня знаний». Согласно документу, учителя смогут принимать в качестве подарка 1 сентября не более трёх цветов от каждого из учащегося или от его родителей, а суммарно – не более 15 единиц цветов.

– Это решение было принято по инициативе самих педагогов – каждый год им дарят десятки букетов, которые потом гниют и через несколько дней оказываются на помойке. Мы считаем, что три цветка – это более чем достойный презент, исчерпывающий способ выразить уважение к почётной работе школьного учителя, – заявил замглавы Минпросвещения Михаил Курдюков.

Согласно утверждённому регламенту, в случае, если преподаватель примет от учеников более трёх цветков, то он может быть лишён всех стимулирующих надбавок на полгода. Информацию об учителях-нарушителях можно будет сообщить по специальной министерской горячей линии, которая будет работать с 1 по 5 сентября.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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