 

От хвоста до косы: неприхотливые прически, которые актуальны для осени

31.08.2022, 15:24, Разное
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Утренние сборы – один из самых стрессовых моментов дня, и сложные укладки редко вписываются в будничную суету. Но подступающая осень может принести вдохновение и желание что-то поменять в своем образе. Как найти компромисс между стилем и нехваткой времени, расскажет эта статья.

Хорошо забытое старое

Обыкновенная коса стала прической вне времени. Для осеннего варианта подойдет коса с гладко зачесанными волосами без пробора.

Если утром вы укладываете волосы с помощью фена или щипцов, потратьте лишнюю минуту, чтобы придать изюминку прическе. Подкрутите концы волос наружу, и вы получите легкий ретро-стиль.

Пучок, который носят балерины, – это элегантный и простой вариант на каждый день. Волосы должны быть гладко зачесанными – используйте в укладке стайлинги.

Можно сделать пучок более небрежным, украсив его двумя разноцветными резинками для волос.

А если ваши волосы слишком короткие для такой прически, то используйте вариацию конского хвоста.

Соберите волосы, но не протягивайте их через резинку до конца – оставьте концы под ней. У вас получится интересная скрученная петля. Еще один вариант – разделите волосы на две половины и закрепите верхнюю часть заколкой-крабом или резинкой для волос.

Зажимы для волос – самый популярный аксессуар в этом сезоне. Нарочитая небрежность позволит сохранить прическу даже при неустойчивой осенней погоде.

Конский хвост – самая универсальная прическа, но даже тут можно внести свою изюминку: оберните прядь волос вокруг резинки, чтобы скрыть ее.

Так образ будет выглядеть изысканнее. Но хвостики уже давно перестали быть прерогативой обладательниц длинных волос.

Низкие конские хвосты выглядят непосредственно и мило. Экспериментируйте и выбирайте прическу по душе для дождливой осени.


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