Скандалы: Кто кораблик подгоняет

Какие несчастья подстерегают яхты российских миллиардеров

Имена океанских яхт и их российских владельцев – «Axioma», «Аnastasia, «Valerie» – становятся известны в связи с постигшими их несчастьями. Роскошная лодка с нежным именем, бывшая до недавнего времени обязательным элементом, показателем статуса ее владельца, к сегодняшнему дню стала для миллионеров из России не просто очень рискованным активом, но и причиной головной боли. Причем арест – не самое худшее, что может случиться с яхтами российских владельцев. Их могут продать кредиторы, затопить мстители, и даже погода готова преподнести сюрпризы.

Список чернеет

Мало того, что десятки океанских красавиц подверглись массовому отлову и аресту в связи с введенными антироссийскими санкциями, с некоторыми из них приключились еще более фатальные неприятности.

Дорогостоящее имущество российских бизнесменов санкции заставали у берегов Испании, не везло яхтам, пришвартованным в портах Гибралтара, Италии и Великобритании. Некоторым судам удалось избежать ареста, и сейчас они курсируют по Средиземному морю, передвигаясь между турецкими портами. Задержанные суда простаивают без должного ухода, который требует миллионы долларов, и трудно понять, как именно будут содержаться арестованные яхты. Уход за имуществом по-прежнему лежит на владельцах, но не факт, что они будут оплачивать его, учитывая трудности при транзакции средств из-за экономических санкций, и во владение ими никто другой вступать не собирается.

Считается, что яхты не конфисковали, то есть продать их нельзя, Однако, процесс пошел. На гибралтарском аукционе продали супер-яхту Axioma, которую связывают с подсанкционным российским миллиардером Дмитрием Пумпянским. Это первая продажа конфискованного из-за санкций имущества российского бизнесмена с конца февраля.

Ситуация Пумпянского отличалась от других аналогичных тем, что в схеме участвовал банк JPMorgan. Кредитная организация выдала заем в декабре прошлого года, Пумпянский был его поручителем, теперь банк потребовал погасить кредит в размере €20,5 млн ($20,4 млн), и яхта в качестве имущества поручителя пошла в дело.

Яхту выставили на аукцион 23 августа, за два дня лот привлек 63 заявки. Сумма, за которую он был продан, пока не разглашается. Однако она превышает €20,5 млн долга банку. JPMorgan намерен получить с продажи яхты только эту сумму, а гибралтарское правительство намерено излишек денег заморозить, не передавая какой-либо иной стороне, кроме Пумпянского.

Яхту Axioma оценивали примерно в $75 млн, издержки на ее содержание могут достигать 10–15% от стоимости яхты в год.

Фирма веники не вяжет

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов отрицает, что арестованная супер-яхта «Valerie» длиной 85,1 м, спущенная на воду в 2011 году и стоимостью $140 млн, принадлежит именно ему. Судно задержали в порту Барселоны.

В марте Евросоюз и Япония ввели санкции против 15 человек и девяти российских компаний. В их числе гендиректор «Рособоронэкспорта», дочерней структуры корпорации «Ростех», Александр Михеев.

На сайте ведомства декларации об официальных доходах его руководителя нет. Но, говоря об Александре Михееве, журналисты уверенно употребляют определение «российский олигарх». О богатствах семьи госчиновника Александра Михеева ходят легенды, хотя вся недвижимость, естественно, записана на родственников, на детей и малолетних внуков.

Официально же Михеев-сын владеет невзрачными ООО «Экотехнологии» и «Биотехнологии» – обе компании декларируют научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Первая показала за 2021 год убыток в 6,3 млн руб, у второй нули во всех строках.

Александру Михееву принадлежит 48-метровая яхта постройки 2001 года «Lady Anastasia». Родом она из Новой Зеландии, разгоняется до 23 узлов, вмещает до 12 гостей в пяти каютах, обслуживанием судна занимается интернациональная команда из девяти человек. Яхта находилась в роскошной марине для богатых на Балеарских островах, была пришвартована в Порт-Адриано, когда старший механик Остапчук осознал, что он украинец. Когда после начала российской военной спецоперации на Украине он увидел кадры из Киева, из мести продавцу русского оружия Тарас Остапчук открыл корабельные клапаны, ограничивающие доступ воды в трюм, и затопил яхту.

Другие украинцы-члены экипажа пытались отговорить его от этого, но Остапчук заявил, что возьмет всю ответственность на себя. «Владелец этого корабля – преступник, зарабатывающий на жизнь продажей оружия. Теперь они убивают украинцев», – заявил он. Моряк добровольно сдался полицейским и повторил им свои аргументы. Гражданская гвардия арестовала его за нанесение значительного ущерба роскошной яхте – он был оценен в 7 млн евро. В суде Остапчук повторил свои аргументы. Испанский судья, увидев кадры попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве, освободил украинца из-под стражи, не предъявив обвинений. https://interparus.com/drowning-the-yacht-lady-anastasia/

Плохая погода

Теперь среди новостей, относящихся к яхтам российских хозяев, появились не политические, а погодные. В ночь на 21 августа около острова Сицилия затонула 39-метровая яхта Life Saga (есть вариант названия My Saga). Судно начало набирать воду на корму, и капитан подал сигнал бедствия. Позже прибыла береговая охрана, однако она не спасла яхту. Четверых пассажиров и одного члена экипажа эвакуировали, а остальных четверых членов экипажа оставили на судне, чтобы они устранили аварию. На следующий день яхта начала тонуть, и экипаж перевезли на берег. По данным итальянского портала La Gazzetta Del Mezzogiorno, хозяином яхты является российский бизнесмен, совладелец холдинга «Кузбассразрезуголь» Геннадий Айвазян.

Life Saga построена в 2007 году в Монако компанией Monaco Yachting & Technologies. На ее странице на сайте журнала стоит статус «полностью потеряна».

Затраты

В какие суммы обходится содержание даже гораздо менее статусных и просто меньших по размерам яхт, можно судить по информации с сайта госзакупок – некоторые российские госпредприятия владеют такими судами. Например, клинический санаторий им. Ф. Э. Дзержинского (Сочи), принадлежащий ФСБ РФ, имеет на балансе яхту. В 2021 году на услуги по ремонту ее оборудования из бюджета было потрачено 859 тыс руб. Аукцион был закрытым, подрядчик неизвестен. Интересно, что контролировало процесс ремонта межрегиональное операционное управление Федерального казначейства. Санаторий «Радуга» (Сочи) Федеральной налоговой службы только за услуги по отстою своей парусно-моторной яхты «Радуга» за шесть месяцев 2021 года заплатил 266 тыс руб, тоже из бюджета.

При этом на сайтах казенных санаториев среди радостей отдыха, доступного отдыхающим, пользование яхтами не упоминается.

АО «Росатом» сделало все, чтобы информация о принадлежащей его головному предприятия яхте не просочилась в открытую печать. Ее упомянули в общем списке: «аренда трейлера для перевозки яхты, плавательных средств: яхта «Надежда» борт № РЛА 16-30, катер «Протон» борт № АО 0109 US78 и аренда трех блоков — контейнеров на объектах яхт-клуба». За все хозяйство заплачено 690 тыс руб. Известно только, что договор исполнен.

Тамара Лапшинская

Оригинал материала: “Наша Версия”