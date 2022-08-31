Мнение: О мозгах европейских лидеров… Что же за *** там такое?

Полгода назад #Россия стала мировым лидером по введённым против неё западным санкциям. Масштабные рестрикции прямо или косвенно охватили почти половину российского экспорта (пятую часть напрямую, ещё почти треть косвенно через ограничения на сопутствующие услуги и «самосанкции» компаний). Под особый пресс попали российский ТЭК и финансовый сектор, а также металлургия.

Удар планировался сокрушительный, призванный «подорвать» самые основы российской экономики. При этом особо подчёркивалось, что #санкции не должны навредить самому Западу.

А что получилось на практике?

Из-за ограничений на российский уголь, нефть и в перспективе — газ, стоимость электричества в Европе достигла исторических максимумов.

Вот, для сравнения, средние цены в предшествующие годы.

При этом в Евросоюзе по инерции продолжает дотироваться «зелёная» электроэнергия, хотя в моменте она уже стала дешевле традиционной в несколько раз. В том числе из-за этого сравнительного удешевления Испания с Португалией чувствуют себя неплохо в сопоставлении с другими странами #ЕС. Ну а для остальной Европы санкции против России стали таки «выстрелом в ногу».

Неожиданные сложности наметились с углём. Польша, например, оказалась в числе первых стран, которые полностью запретили угольный импорт из РФ. И она столкнулась с тем, что уголь, который заменил подсанкционные российские объёмы, обладает более низкой калорийностью, а обходится дороже. Это же открытие ждёт в ближайшие месяцы и другие страны Европы. Причём для них ситуация может оказаться ещё более «жёсткой»: поляки хотя бы на 90% обеспечивают себя сами каменным топливом.

Россия же, пусть с издержками, перенаправила товар, который ранее продавала Европе, в Турцию, Индию, Африку и #Китай.

То есть, у руля Европы оказались те, кто полагали наивно, мол, уголь — везде одинаково чёрный, а деление его по сортам — лишь «маркетинговый ход». Что ж, теперь придётся отчитываться за прогулянные лекции по географии, физике и химии. Ну и платить, платить, платить…

В части газа европейцы сосредоточились на заполнении хранилищ голубым топливом от альтернативных поставщиков. Но здесь они, во-первых, вступили в суровую конкуренцию с азиатскими потребителями СПГ, что взвинтило цены. А во-вторых, как говорят сами же европейские энергетики, даже 100%-е их заполнение «не поможет нам пережить зиму, поскольку резервуары для хранения — это просто буфер». Нужны дополнительные поставки вместо российских. Ну, или «альтернативный» вариант — глубокий экономический спад, сокращающий хотя бы промышленный спрос.

То есть, ещё один «самострел».

А как вишенка на торте — вот эта диаграмма.

Вводя санкции ЕС хотел подорвать доходы России от экспорта в Европу. Пока, по факту, российская выручка на европейском направлении только выросла в годовом исчислении. В основном, конечно, за счёт резкого удорожания сырьевых товаров, которое более чем компенсировало сокращение физических объёмов торговли, а также из-за стремления компаний Европы «запасти» российское сырьё, пока его совсем не запретили.

В итоге #Россия — при деньгах и продолжает свой курс «по плану», Европа с массой проблем и надеждой, что через год-другой всё как-нибудь наладится, США — снова и на коне, и в прибылях. И вот это всё называется разумным и рациональным решением?

А что про это скажет европейский обыватель избиратель?

—