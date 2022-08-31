Умер, но без ругани – Личное мнение
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Вчера умер Горбачёв, последний руководитель СССР. Михаил Сергеевич скончался в больнице после долгой и продолжительной болезни.
Прожил генсек 91 год. Похоронят на Новодевичьем.
Фото: Соцсети
Лично я Горбачёва помню плохо, а потому ничего особо сказать о нём не могу. Зато всем остальным сказать есть что.
Одни ругают его за распад страны. Другие же видят в нём реформатора, давшего стране больше хорошего.
Нам же, простым людям, пришлось жить на сломе эпох, в том числе и благодаря Горбачёву.
Хотела бы я, как в детстве, жить при дефиците продуктов? Нет. Без свободы слова? Нет. С уравниловкой и идеологией, в которую никто не верил? Нет.
В то же время, и 90-е были следствием руководства Горбачёва. Помню их тоже очень смутно, но ничего хорошего о том времени сказать не могу.
Наверное, ответственность за то, что происходило, лежит и на Горбачёве. Всё-таки страной руководил он, и его ошибки сказались на всех нас.
Скажите, что, на ваш взгляд, стало самым важным достижением и было главной ошибкой покойного.
И без ругани, пожалуйста. Постарайтесь максимально спокойно и объективно.
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Источник: Лена Миро
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