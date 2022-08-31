 

Офтальмолог развеяла мифы о зрении: Необязательно есть морковь и чернику

31.08.2022, 14:21, Разное
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Врач-офтальмолог высшей категории «Открытой клиники» Евгения Филиных развеяла мифы о зрении. Как оказалось, для этого необязательно активно есть чернику или морковь.
С возрастом у каждого человека ухудшаются функции органов и систем организма, в том числе, зрение. Для сохранения стабильной работы глаз врачи рекомендуют соблюдать определенные правила их гигиены, делать соответствующую гимнастику. Также часто в СМИ или интернете можно найти многочисленные советы по питанию, причем не только блогеров, но и медиков. Так, некоторые из них рекомендуют добавлять в рацион морковь и чернику.

С этим не согласна доктор Евгения Филиных, которая заверяет, что все подобные советы кулинарного характера являются не более, чем мифами. В торговых сетях, в том числе онлайн, можно найти множество биоактивных добавок, которые включают вытяжки и экстракты из этих овощей и ягод. Они содержат достаточно большое количество необходимых для нормального функционирования сетчатки глаза веществ. Поэтому, принимая подобные таблетки или капсулы, необязательно увеличивать порции моркови или черники в меню, стараясь добавлять их в супы или смузи и т.п.

Для сохранения здоровья достаточно соблюдать гигиену органов зрения, регулярно делать упражнения для глаз, а также принимать БАДы. В натуральном же виде чернику достаточно просто добавлять в каши, а морковь в привычные горячие блюда. Само питание необходимо сбалансировать, чтобы в нем были все необходимые витамины и минералы, аминокислоты и другие микроэлементы. Кроме того следует помнить, что ухудшить состояние может слишком долгая работа за компьютером. Избежать вреда поможет гимнастика и ограничения по времени пользования гаджетами, в том числе, смартфоном и телевизором.


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