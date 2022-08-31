 

“Газпром” добыл 288,1 миллиарда кубометров газа с начала года

31.08.2022, 14:21, Разное
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“Газпром” с начала года добыл 288,1 миллиарда кубометров газа, заявил глава компании Алексей Миллер во время селекторного совещания ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Согласно оперативным данным, “Газпром” уже добыл 288,1 млрд. кубометров газа. Миллер заявил, что 154,7 миллиарда кубометров газа было поставлено на внутренний рынок и 82,2 миллиарда кубометров – за рубеж. Миллер выступил после встречи через канал мессенджера Telegram.

В прошлом году компания добыла 514,8 млрд кубометров газа. Это на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в предыдущем году. Это был самый высокий показатель добычи за последние 13 лет.


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