 

Рябков счел Женеву неподходящей площадкой для контактов России и США

31.08.2022, 14:15, Новости дня
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Россию не устраивает Женева в качестве площадки для контактов с США, Москва будет искать ей альтернативы, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«С учетом полного слияния подхода Берна с подходом Евросоюза по проблематике оценок специальной военной операции роль Женевы как международной столицы, как площадки для проведения в том числе двусторонних контактов с США резко упала. Нас не устраивает эта платформа, мы будем искать альтернативы», – передает его слова РИА «Новости».

Рябков добавил, что Росси и США обсуждают возможность проведения очередного заседания двусторонней комиссии по ДСНВ.

«В последнее время тема неоднократно обсуждалась по рабочим каналам. Мы находимся в фазе, как я надеюсь, запуска рассмотрения перспектив проведения очередного заседания двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ», – отметил дипломат.

По его словам, на общую ситуацию «накладывает очень тяжелый отпечаток контекст, созданный Вашингтоном вокруг специальной военной операции, и коллективный Запад во главе с США сделал максимум для срыва результативного завершения только что закончившейся в Нью-Йорке четырёхнедельной Обзорной конференции по ДНЯО».

Напомним, 16 июня 2021-го в Женеве прошли двусторонние переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российско-американские отношения сейчас находятся на нуле. Комментируя возможность возврата «к духу женевского саммита» президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, Песков заявил, что уже год назад мир стоял на пороге тектонических изменений, которые происходят сейчас. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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