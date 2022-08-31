В России якобы раскрыли планы диверсантов по подрыву ЗАЭС во время визита МАГАТЭ

Диверсанты с Украины планировали, по предварительным данным, совершить теракт во время визита делегации МАГАТЭ, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По предварительным данным, теракт готовился во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать неуправляемость ситуации и что Россия на может обеспечить безопасность», – цитирует Рогова РИА «Новости».

У задержанных нашли и изъяли стрелковое оружие, самодельные взрывные устройства и гранатометы.

Ранее в среду Рогов сообщил, что в Энергодаре задержана группа диверсантов из Украины, они намеревались совершить теракт на Запорожской атомной электростанции.

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