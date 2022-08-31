 

Карлсен признался в страхе перед матчем с Непомнящим

31.08.2022, 14:15, Новости дня
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Страх поражения и отсутствие удовольствия от матча за звание чемпиона мира стали причиной отказа норвежца Магнуса Карлсена от борьбы за мировую шахматную корону. Об этом действующий чемпион мира рассказал в эфире YouTube-канала американского ученого, исследователя искусственного интеллекта Лекса Фридмана.

«Когда речь идет о матче за звание чемпиона мира, одним из главных факторов является страх поражения, на других турнирах – любовь к победе. И именно поэтому я получаю удовольствие от побед на других турнирах, в то время как после игр за звание чемпиона мира это скорее облегчение. Я думаю, сейчас мне нравится выигрывать больше, чем раньше, поэтому я ценю каждую маленькую победу», – передает ТАСС слова Карлсена.

«Что касается страха проигрыша: это большая причина, по которой я не буду играть в матче за звание чемпиона мира, это действительно не приносило мне удовольствия. Это было скорее попыткой избежать проигрыша. Единственный раз, когда я получил удовольствие, был матч против американца Фабиано Каруаны в 2018 году: я был на небольшом спаде, а он – на подъеме, наши рейтинги были настолько близки, что любая ничья, любое очко, и он стал бы номером один в мире», – добавил норвежец.

В июле Карлсен заявил, что не сыграет в матче за мировую шахматную корону с Непомнящим.

Напомним, вице-чемпион мира 2016 года гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что отказ действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена от матча за мировую корону с россиянином Яном Непомнящим породит хаос в шахматном мире. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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