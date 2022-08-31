 

Какие квартиры в Москве трудно продать

31.08.2022, 13:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С начала 2022 года рынок вторичной недвижимости в Москве захлестнула ценовая лихорадка. В последнее время на квартиры снизились цены, а также спрос. При этом количество объявлений о продаже квартир только растет. Эксперты по недвижимости уверяют – сейчас покупатель находится в вольготном положении и может выбирать то, что ему действительно понравится. Были бы деньги.

Риелторы рассказали, какие квартиры в Москве тяжелее всего продать. На это влияет ряд факторов. Однако ситуация не критична, если собственник в силах кое-что изменить.

Основной аспект неликвидности для таких проблемных квартир – это переоценка стоимости жилья. Многие собственники в надежде повышения цен хотят выручить большую сумму с продажи квартиры, но только зря теряют время. Стоимость квартир снижается уже три месяца подряд, отмечают эксперты. В августе собственникам переоцененных квартир приходилось уступать покупателю 15–20% от изначальной суммы.

Также плохо продаются квартиры в старых домах, с неудобными планировками. Плохо идут с молотка и многокомнатные квартиры. Непопулярны у покупателей и квартиры в дореволюционных домах.

Немаловажную роль играют при продаже этаж и наличие козырька подъезда вблизи квартиры. Квартиры на первом и последнем этажах будут продаваться труднее.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12.21 / Скандалы: Особенности национального отката

18.03.21 / Дональд Трамп позвонил главе Роскомнадзора насчёт блокировки Твиттера

18.11.20 / Хартия добросовестных участников рынка СПК

01.12.20 / Скандалы: Лайки депутатам подсчитают за 3,5 млн рублей

10.01.22 / Мнение: Лавуазьян не сдержался (с)

25.08.21 / Не только вода и чай: диетологи напоминают о лучших напитках для похудения

05.03.22 / Украинская прокуратура заочно расстреляла ведущего радио «Радонеж»

04.12.20 / На Суматре лесные духи похитили трех детей, а власти ополчились на шаманов

23.11.21 / Мнение: Очисти меня, мама, буги-битом

21.05.22 / Подмосковье не строится

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика